Reino Unido ve “poco probable” que el aumento de tropas ordenado por Vladimir Putin cambie su capacidad de combate

El Jefe del Estado Mayor de la Defensa de Reino Unido, almirante Tony Radakin, estimó que Rusia ha perdido aproximadamente el 30 por ciento de su “eficacia terrestre de combate” desde el comienzo a finales de febrero de la guerra de Ucrania, lo que supone al menos 50.000 militares heridos o muertos y unos 1.700 tanques destruidos. REUTERS/Jorge Silva

El Ministerio de Defensa británico ha explicado que “es poco probable” que el decreto firmado esta semana por el presidente ruso, Vladimir Putin, para aumentar el personal militar de sus Fuerzas Armadas produzca un “progreso sustancial” en su capacidad de combate en el este de Ucrania.

“Esto se debe a que Rusia ha perdido decenas de miles de tropas; se están reclutando muy pocos nuevos militares contratados; y los reclutas técnicamente no están obligados a servir fuera del territorio ruso”, explicó en su último informe la Inteligencia británica.

Asimismo, ha explicado que todavía es “incierto” cómo Rusia intentará cubrir esta asignación, si reclutando más soldados voluntarios ‘contratados’ o aumentando los objetivos anuales para el servicio militar obligatorio.

“En cualquier caso, con la legislación vigente, es poco probable que el decreto suponga un avance sustancial en el aumento del poder de combate de Rusia en Ucrania”, añadieron.

El presidente ruso, Vladimir Putin, desafió a las potencias occidentales que dan apoyo militar a Ucrania frente a las tropas rusas a enfrentarse directamente en "un campo de batalla" en ese país.

Según el decreto publicado el jueves en el portal de información jurídica de Rusia, que entrará en vigor el 1 de enero de 2023, las Fuerzas Armadas de Rusia pasarán a tener 2.039.758 efectivos, lo que implica un aumento en 137.000 efectivos, tal y como recogió la agencia de noticias rusa Interfax.

ATAQUES EN ZAPORIYIA

En cuanto a los combates en el territorio ucraniano, las autoridades locales de Ucrania han informado de nuevos ataques contra la central nuclear de Zaporiyia, donde la situación sigue siendo de alto riesgo, según el operador ucraniano Energoatom.

“En este momento, se sabe que cinco casas resultaron dañadas y dos personas heridas por vidrios rotos”, escribió en su perfil oficial de Telegram Anatoli Kurtev, secretario del Ayuntamiento de Zaporiyia, donde han vuelto a sonar las alarmas en la noche de este sábado.

Asimismo, el jefe de la Administración militar de Sloviansk, Vadim Liaj, ha señalado en su perfil de Facebook que esta localidad ucraniana ha sido atacada por las fuerzas rusas, por lo que se han producido daños en la infraestructura de varias calles, aunque no ha habido que lamentar fallecidos ni heridos.

Por otro lado, el alcalde de Melitópol, Ivan Fedorov, también ha reportado nuevas explosiones. “Otra noche explosiva en Melitópol y el pueblo de Mirne. A la una en punto, los residentes de todos los distritos escucharon fuertes explosiones”, ha dicho, según ha recogido la agencia de noticias UNIAN.

Las ciudades de Berdiansk, en el mar de Azov, y Melitópol son controladas por autoridades prorrusas. Allí, sus habitantes afirman que fueron conquistadas casi sin resistencia por lo que los servicios públicos funcionan y se vive una suerte de transición.

El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania ha precisado, en su último informe, que se han registrado enfrentamientos en los alrededores de Járkov, Bajmut, Orlivka, Mikolaiv, Orijove, así como en la ya mencionadas Sloviansk.

PÉRDIDA DE TROPAS

El Jefe del Estado Mayor de la Defensa de Reino Unido, almirante Tony Radakin, estimó que Rusia ha perdido aproximadamente el 30 por ciento de su “eficacia terrestre de combate” desde el comienzo a finales de febrero de la guerra de Ucrania, lo que supone al menos 50.000 militares heridos o muertos y unos 1.700 tanques destruidos.

Como ya hiciera el mes pasado, cuando aseguró que Rusia había perdido “estratégicamente” la guerra de Ucrania, el almirante Radakin declaró este domingo a la BBC que Moscú ha fracasado en “todas sus ambiciones” marcadas cuando comenzó la invasión de Ucrania el 24 de febrero.

Rusia comenzó esta invasión con las ambiciones de tomar toda Ucrania, de tomar las ciudades en los primeros 30 días, de crear fracturas y presionar a la OTAN. Pero ha fracasado en todas ellas, y ahora es una nación más disminuida de lo que era a principios de febrero”, manifestó en una entrevista a la cadena BBC.

El cuerpo de un soldado, sin insignias, que según el ejército ucraniano es un miembro del ejército ruso muerto en combate, yace en una carretera a las afueras de la ciudad de Járkov, Ucrania, el 24 de febrero de 2022. REUTERS/Maksim Levin/

A la hora de precisar la reducción estimada de la eficacia rusa, “significa que 50.000 soldados rusos han muerto o resultado heridos en este conflicto, casi 1.700 tanques rusos han sido destruidos, y casi 4.000 vehículos de combate blindados que pertenecen a Rusia destruidos”.

No obstante, el almirante Radakin ha dado por sentado que, ocurra lo que ocurra en Ucrania, el presidente ruso, Vladimir Putin, permanecerá en el poder. “Creo que los rumores de que Putin no se encuentra bien o que alguien acabará con él no son más que ilusiones”, dijo.

(con información de EP)

