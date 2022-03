El momento dramático en que bombarderos rusos con armas nucleares ingresaron al espacio aéreo de la UE

Según los informes, los dos Sukhoi Su-24 de Rusia, en el fondo de esta imagen, estaban armados con armas nucleares

Medios suecos informaron que cuatro aviones de guerra rusos equipados con armas nucleares ingresaron al espacio aéreo de la Unión Europea antes de ser interceptados por aviones de combate de Suecia.

Según TV4, Expressen y Aftonbladet, dos bombarderos Sukhoi Su-24, y dos cazas Sukhoi Su-27 se abalanzaron sobre el Báltico hacia la isla de Gotland, en una maniobra que escaló rápidamente las tensiones y forzó una intervención de la fuerza aérea de Suecia.

Los bombarderos, que se ven en las fotos con las colas estabilizadoras individuales, eran los que supuestamente estaban equipados con las armas nucleares.

Cabe destacar que el ejército de Estocolmo aún no ha confirmado el incidente, a pesar de los informes generalizados en Suecia.

El hecho representa una escalofriante escalada en medio de las tensiones entre Occidente y Rusia por la invasión de Ucrania por parte de las fuerzas del gobierno de Vladimir Putin.

Según lo que ha trascendido en medios, los aviones de combate despegaron de la base aérea rusa en el enclave de Kaliningrado durante el incidente del 2 de marzo.

Los dos bombarderos iban escoltados por otros dos aviones de combate rusos, un par de cazas Sukhoi Su-27

Las fuentes dijeron a TV4 que se cree que la medida fue un intento deliberado de intimidar a Suecia.

En respuesta, se enviaron aviones suecos JAS 39 Gripen para interceptar los aviones rusos que estuvieron en su espacio aéreo durante aproximadamente un minuto.

Estocolmo confirmó la intercepción a principios de este mes, pero los informes sobre los aviones armados con armas nucleares solo han surgido ahora.

Los Su-24 son aviones de ataque biplaza supersónicos que han estado en servicio desde antes de la caída de la Unión Soviética.

El avión ha sido utilizado durante la guerra actual tanto por Rusia como por Ucrania.

Se entiende que Rusia tiene al menos 500 armas nucleares designadas para ser utilizadas por sus bombarderos, según el Boletín de los Científicos Atómicos.

Las Fuerzas Armadas Suecas se negaron a comentar cuando TV4 se puso en contacto con respecto a las armas nucleares.

En el momento de la incursión, el ministro de Defensa, Peter Hultqvist, dijo: “La violación rusa del espacio aéreo sueco es, por supuesto, completamente inaceptable. Conducirá a una firme respuesta diplomática de Suecia. Siempre se debe respetar la soberanía y el territorio suecos”.

Los militares dijeron que estaban tomando el incidente “muy en serio” y tildaron la incursión de “poco profesional e irresponsable”.

Suecia desplegó aviones JAS 39 Gripen para monitorear los cuatro aviones de combate

El jefe de la Fuerza Aérea, Carl-Johan Edström, señaló: “Esta es una acción poco profesional e irresponsable por parte de Rusia”.

Suecia estaba en ese momento realizando ejercicios militares junto con la vecina Finlandia. Ninguno de los dos países es miembro de la OTAN.

La incursión en el espacio aéreo también se produjo justo después de que Suecia se comprometiera a enviar ayuda militar, incluidas 5.000 armas antitanque a Ucrania, siendo esa la primera vez desde 1939 que Suecia enviaba armas a un país en guerra.

Jörgen Elfving, ex teniente coronel, le dijo a Aftonbladet que el incidente planteó dudas sobre si Suecia debería estar en la OTAN.

“Si ahora tiene un sistema de armas que puede transportar armas nucleares y lo hace, no es un evento cotidiano. El manejo de armas nucleares no lo hace cualquiera, no es un hecho rutinario”, dijo Elfving.

El ex oficial dijo que un incidente de este tipo no ha ocurrido desde la Guerra Fría.

Se ha informado previamente que los bombarderos rusos llevaban armas nucleares mientras realizaban ejercicios cerca de las naciones occidentales.

En 2015 se informó que en al menos dos ocasiones los aviones de Putin habían estado transportando armas nucleares cerca del Reino Unido.

