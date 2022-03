Además de la invasión a Ucrania, Putin está librando una guerra contra la historia

FILE PHOTO: Russian President Vladimir Putin delivers a speech during a military parade on Victory Day, which marks the 76th anniversary of the victory over Nazi Germany in World War Two, in Red Square in central Moscow, Russia May 9, 2021. Sputnik/Dmitry Astakhov/Pool via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY./File Photo

Los objetivos militares de Vladimir Putin, ya sean basados en un intento de restaurar la grandeza imperial o en la tradicional paranoia territorial rusa, han dado lugar a la tragedia humana que se desarrolla ante los ojos del mundo en Ucrania.

El deseo del presidente de reclamar lo que considera territorio ruso perdido se ha extendido también al ámbito de la historia con, recientemente, las más absurdas y anhistóricas afirmaciones sobre Ucrania y su condición de Estado.

Aunque el revisionismo histórico de Putin se ha centrado especialmente en cuestiones relacionadas con la Segunda Guerra Mundial y la supuesta justificación histórica de la “reunificación” con Ucrania, también ha tenido efecto en otro aspecto de la historia rusa que ha recibido menos atención: el estudio de la represión estalinista en la Unión Soviética.

El pasado mes de diciembre, el Tribunal Supremo de Rusia liquidó la ONG Memorial, fundada a finales de la década de 1980 y dedicada a preservar la memoria de las víctimas del régimen de terror del ex líder soviético José Stalin que fueron encarceladas en los campos del Gulag en la década de 1930.

El Tribunal Supremo justificó su decisión basándose en la ley de 2012 sobre “agentes extranjeros”, que pretendía penalizar a cualquier organización rusa que recibiera ayuda financiera del extranjero.

El Gulag en los archivos

A lo largo de su evolución, la ONG Memorial se ha convertido tanto en un archivo sobre el Gulag como en una importante organización de derechos humanos. La disolución de esta organización, que posee el mayor archivo del mundo sobre la represión estalinista y el Gulag, es sólo uno de los ejemplos flagrantes de revisionismo de Putin.

El cierre de Memorial fue acompañado de una ola de detenciones de voces disidentes en Rusia , y esto en un momento en que Rusia estaba reuniendo sus tropas para la invasión de Ucrania.

La guerra de Putin contra la historia de su país se viene gestando desde hace muchos años.

Poco después de que Vladimir Putin tomara el poder en 1999 -y mucho antes de que el resto del mundo tuviera idea de hacia dónde se dirigía su régimen- el FSB (principal servicio de inteligencia de Rusia y sucesor del KGB) visitó al menos cuatro archivos centrales en Moscú, asustando al personal y enviando el mensaje de que la “edad de oro” de los archivos abiertos estaba llegando a su fin en Rusia.

Aunque los archivos no se cerraron, algunos documentos se reclasificaron y se hizo más difícil para los investigadores extranjeros colaborar con colegas rusos en proyectos de archivo. El archivo del FSB, así como el altamente secreto “archivo presidencial” del Kremlin, permanecieron esencialmente fuera de los límites, y completamente cerrados a los extranjeros.

Cuando los historiadores extranjeros eran bienvenidos

En la década de 1990, nadie podría haber previsto esta ofensiva contra la historia. Por el contrario, los años 90 fueron un periodo en el que los archivos se abrieron y los historiadores rusos y extranjeros trabajaron juntos por primera vez.

Llevo más de 30 años investigando la historia política y social de Rusia, incluida la violencia de la época estalinista. Recuerdo aquellos días embriagadores en los que trabajaba en el Archivo Económico de Rusia y acababa bebiendo té todo el día mientras un historiador tras otro venía a verme.

Poco después, un grupo de historiadores especializados en el campesinado soviético, todos ellos bastante mayores y destacados, me tomaron bajo su ala, invitándome a participar en un proyecto de colaboración internacional dedicado a la investigación, desclasificación y publicación de documentos de 1927 a 1939 sobre el campo soviético. Este grupo incluso tuvo acceso a los archivos del FSB, que resultaron ser una rica fuente de información.

Juntos publicamos seis volúmenes de documentos. Documentamos la represión del campesinado soviético y descubrimos una importante rebelión campesina contra el Estado soviético durante la colectivización agrícola, la iniciativa de Stalin para controlar la agricultura y los campesinos.

También descubrimos importantes documentos sobre la hambruna de 1932-33 -conocida como Holodomar- que mató a millones de personas en Ucrania y otras regiones soviéticas. Y encontramos otros que ayudaron a revisar la comprensión histórica del Gran Terror de Stalin de finales de los años 30.

Para mis colegas rusos, este proyecto tenía una importancia considerable.

La mayoría de los miembros del grupo habían nacido y crecido en aldeas campesinas, habían luchado en el frente durante la Segunda Guerra Mundial y habían empezado a escribir historia y a publicar documentos durante los años relativamente liberales de la era de Jruschov, desde mediados de la década de 1950 hasta mediados de la década de 1960.

V.P. Danilov, el más destacado del grupo, fue silenciado cuando Leonid Brezhnev sustituyó a Jruschov en 1964, y esperaba acabar en la cárcel.

Cuando conocí a Danilov en la década de 1990, me habló de la urgencia que sentía por publicar material de archivo, argumentando que “cualquier cosa podía pasar” en los próximos años. Dado que un gobierno autoritario podría volver y silenciar a los historiadores, dijo, nuestro objetivo era poner estos documentos en el dominio público.

En ese momento, sólo le creí en parte. De hecho, las advertencias de Danilov fueron premonitorias, y siguen siendo actuales.

Acceso cada vez más difícil

A medida que continuaba trabajando en los archivos en la década de 2000, el acceso se hacía cada vez más difícil.

En 2007, volví a la ciudad de Arkhangelsk, en el norte de Rusia, donde ya había trabajado dos veces en la década de 2000. Se me negó el acceso a los archivos de la ciudad, a pesar de que, según la ley, se me debería haber permitido trabajar en sus archivos estatales. Me dijeron que necesitaba un certificado de seguridad del FSB, lo que me sorprendió en aquel momento. Mis colegas en Moscú también se sorprendieron y sugirieron que el jefe del archivo podría haber querido un soborno, algo que yo nunca le habría ofrecido por principio.

Pensé que mi trabajo se había vuelto imposible, y eso fue hasta la revolución de 2014, que acabó con el gobierno prorruso de Ucrania. Después, me dirigí a los archivos ucranianos. Estaba trabajando en los autores del Gran Terror y, junto con un colega alemán, decidí probar suerte en los archivos del SBU (antes KGB) en Kiev.

Los archivos ucranianos, a diferencia de sus homólogos rusos, abrieron generosamente sus puertas a los investigadores extranjeros. Basándome en mi investigación en los archivos, publiqué Stalinist Perpetrators on Trial: Scenes from the Great Terror in Soviet Ukraine.

Seguí el consejo de Danilov y, con la ayuda de un gran equipo de historiadores ucranianos y rusos, publiqué cinco volúmenes de documentos sobre los responsables en la Unión Soviética de la muerte y el encarcelamiento de cientos de miles de personas de Ucrania y otras regiones soviéticas bajo el gobierno de Stalin.

Documentos de dominio público

Ya no soy tan optimista sobre el curso de la historia y su impacto en los antiguos archivos soviéticos. Al igual que los anteriores volúmenes sobre las campañas soviéticas, los documentos desenterrados por nuestra investigación son ahora de dominio público, a salvo de las pretensiones imperiales de Putin en Ucrania.

Afortunadamente, muchas instituciones archivísticas ucranianas han empezado a digitalizar sus recursos con sensatez, aunque todavía no está claro qué cantidad de su material se ha copiado con seguridad.

Quizá no sea una coincidencia que Putin haya ordenado recientemente la destrucción de los edificios del SBU, donde se encuentran sus archivos, en Kiev. La liquidación del archivo sería una terrible pérdida para los historiadores de Ucrania y de la antigua Unión Soviética.

La historia siempre se utilizó como arma en la Unión Soviética, como medio para controlar el discurso y negar la realidad del pasado. Putin intenta ahora controlar el discurso mediante la guerra y la represión interna.

Artículo publicado originalmente por The Conversation- Por Lynne Viola, Profesor, Munk School of Global Affairs, Universidad de Toronto

SEGUIR LEYENDO: