Zelensky invitó a todos los que se consideren amigos de Ucrania que visiten Kiev

Foto de archivo del presidente Volodymyr Zelensky

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, invitó a todos los que se consideran amigos de Ucrania que visiten Kiev, tal como lo hicieron los primeros ministros de Polonia, República Checa y Eslovenia.

“Invito a todos los amigos de Ucrania a visitar Kiev. Puede ser peligroso aquí, porque nuestro cielo aún no está cerrado de misiles y aviones rusos. La decisión de fortalecer nuestro arsenal en el aire aún no ha sido aprobada. No conseguimos ningún avión. Pero las opiniones de toda la gente del mundo ahora se centran en nuestra capital, en los ucranianos. Así que todos los que estén con nosotros serán apreciados. No sólo nuestro aprecio, sino también el de otras naciones”, dijo el mandatario ucraniano en un video publicado en su cuenta de Facebook.

Zelensky recibió este martes en Kiev la visita del primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki; de Eslovenia, Janez Jansa, y de República Checa, Petr Fiala. El mandatario ucraniano compartió en sus redes sociales un video de la reunión y catalogó la visita a Ucrania de estos mandatarios europeos como “un poderoso testimonio de apoyo”.

Durante la reunión, el presidente ucraniano remarcó que el país vive una situación complicada y lamentó los bombardeos de este martes sobre la capital, así como sobre otras zonas en el oeste del país, según recoge la agencia ucraniana Ukrinform.

Sin embargo, Zelensky valoró el coraje de la ciudadanía ucraniana y remarcó su sospecha de que Moscú pensaba en un primer momento que en su ofensiva contra Ucrania contaría con cierto apoyo de la población de esta nación.

Por otro lado, el mandatario ha puesto en duda el origen de algunas de las tropas que Rusia ha enviado al país. “Hablan un idioma que no entendemos. Es decir, o son de Siria o se los están sacando de otro lado”, advirtió.

Morawiecki, Fiala y Jansa viajaron a la capital de Ucrania para trasladarle al Gobierno que la Unión Europea “apoya a Ucrania”, según el primer ministro polaco. De hecho, el primer ministro de Ucrania, Denis Shmyhal, previo al encuentro de Zelenski con estos mandatarios europeos, ha definido a los líderes de Polonia, República Checa y Eslovenia como “verdaderos amigos”.

Con información de EuropaPress

Seguir leyendo: