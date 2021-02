Un ecuatoriano compró un dibujo por un dólar en un mercado y 20 años después se sorprendió de su verdadero valor

Santiago Taute y su esposa Delia sostienen el cuadro que Lee Hadwin pintó dormido en Australia, pero que por alguna extraña razón apareció en Ecuador hace 20 años. Foto: The Mirror

Un hombre ecuatoriano descubrió que el dibujo que compró por un dólar en un mercado de baratijas en su país de origen hace más de 20 años hoy vale la sombrosa cantidad de 14 mil dólares.

Santiago Taute tiene 39 años y ahora vive en Inglaterra. En 2001 compró un cuadro un colorido trabajo de tamaño A3 que vio mientras caminaba por un mercado en Ecuador. Ese dibujo quedó guardado en una caja fuerte que quedó almacenada en su familia en España cuando él se mudó definitivamente a Reino Unido en 2013.

Pasaron más de siete años y Santiago se casó con Delia Taute, una británica de 31 años entusiasta del arte. El año pasado se mudó con ella y recientemente mandó a que le enviaran algunas pertenencias que todavía guardaba su familia en España.

Entre ellas estaba el cuadro, el cual mostró a su esposa. Ella, recurrente visitante de las galerías, pensó que la obra se parecía a las pinturas del artista británico Lee Hadwin, a quien había conocido en una exposición hace algunos años.

Lee, de 46 años, nacido en Gales y ahora vive en Londres, es un ‘artista del sueño’.

Se ha hecho famoso por pintar obras increíbles mientras duerme, una condición poco común que lo ha hecho ganar millones con su arte.

La obra llamada "Bólido" fue comprada por 1 dólar y hoy su valor supera los 14 mil dólares. Foto: The Mirror.

Entre las pinturas más destacadas que ha vendido está un cuadro que le compró el expresidente de Estados Unidos Donald Trump por unas £ 100,00 (USD 138 mil).

El artista ha confirmado que el cuadro de Santiago en efecto es una de sus obras, la cual se llama “Bólido” y la pintó durante una temporada que vivió en Australia en 2001. Dice que no tiene idea cómo su cuadro terminó en América del Sur y vendiéndose en un mercadillo local.

El propio artista dice que su pintura hoy vale entre £ 8,000 y £ 10,000 (unos 14 mil dólares aproximadamente).

Santiago contó que la pintura costaba originalmente 5 dólares, pero que logró regatear con el vendedor de la Avenida Amazonas en Quito hasta que se lo dejó en sólo un dólar. Los colores del dibujo fueron el detalle que lo atrajo al cuadro, y hoy se siente muy afortunado por seguir ese instinto.

Pero pronto olvidó el colorido dibujo en una caja escondida en un almacén cuando se mudó de Ecuador a España y finalmente al Reino Unido en 2013.

“Estaba sacando cosas de las cajas y encontré la pintura, así que fui a mostrársela a mi esposa. Ella reconoció la firma, revisó el sitio web del artista y ahora ha confirmado que el dibujo que compré por un dólar es uno de los suyos y vale miles. Estamos muy felices y conmocionados al descubrir esto”, cuenta sobre el afortunado descubrimiento.

Lee Hadwin es un artista británico que crea increíbles obras de arte pero únicamente puede hacerlo en estado sonámbulo.

Delia, que trabaja en ventas y siempre ha sido una apasionada del arte y asiste regularmente a exposiciones, reconoció el estilo del dibujo.

“Pensé que se veía bonito y colorido cuando Santiago me lo mostró por primera vez, y luego, cuando lo miré de nuevo cuando estábamos tratando de averiguar dónde ponerlo, me di cuenta de que en realidad me resultaba familiar. Vi la firma y pensé reconocerla como la de un artista que conocí y que dibuja durante el sueño. Fui a su sitio web y la firma era exactamente la misma”, dijo a The Mirror.

Tras contactar al artista por su sitio web recibió una llamada de Lee afirmando estar 100% seguro de que era uno de sus cuadros.

Ahora su dibujo permanece enmarcado en un lugar destacado del nuevo hogar de la pareja, quien asegura que lo mantendrá por un tiempo pues su valor solo puede subir con los años. Además destaca que su historia es increíble así que vale la pena conservarlo.

Los cuadros de Lee Hadwin son excepcionales por la manera en que son pintados, en medio de un estado sonámbulo del artista que descubrió su inusual talento de dibujar figuras, paisajes y retratos mientras dormía cuando era un adolescente.

Una de los increíbles obras que Lee Hadwin pinta dormido.

Sin contar con formación artística Lee asegura que no puede replicar su arte cuando está consciente pero a lo largo de los años su trabajo nocturno se ha vuelto más detallado y profundo.

Su inverosímil talento contrasta con la forma casualmente surrealista con la que una de sus obras terminó en poder de un ecuatoriano que ahora vive en Inglaterra. Una historia digna de un relato tan onírico como el cuadro mismo.

