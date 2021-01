El régimen de Xi Jinping condenó a muerte a un ex banquero: lo encontraron culpable de “corrupción y bigamia”

Lai Xiaomin , ex presidente de una de las firmas de gestión de activos controladas por el estado más grandes de China, fue condenado a muerte el 5 de enero de 2021 por solicitar 260 millones de dólares en sobornos y bigamia (AFP)

El ex ejecutivo de uno de los conglomerados financieros más importantes de China fue condenado el martes a la pena de muerte por “corrupción y bigamia”, anunció la justicia que responde al régimen conducido por Ji Xinping. Lai Xiaomin, exdirectivo de China Huarong, fue declarado culpable de haber obtenido 260 millones de dólares en sobornos.

Las cifras son “muy importantes y las circunstancias particularmente graves y hubo claramente una intención de delinquir”, dijo en su veredicto el tribunal de Tianjin (norte).

Lai Xiaomin también fue condenado por bigamia por haber “vivido durante mucho tiempo con otras mujeres” fuera de su matrimonio, de las que tuvo hijos ilegítimos.

En enero de 2020, Lai hizo una confesión transmitida por la televisión pública CCTV donde se veían imágenes de un apartamento en Beijing supuestamente de su propiedad, con cajas fuertes y armarios llenos de fajos de dinero.

Lai Xiaomin afirmó no haber “gastado ni un solo céntimo”. “No me atreví a gastar” el dinero proveniente de la corrupción, dijo. Las imágenes también mostraban coches de lujo y lingotes de oro que Lai habría aceptado como soborno.

El régimen chino lanzó una importante campaña anticorrupción en 2012, después de que el presidente Xi Jinping se convirtiera en jefe del Partido Comunista de China (PCC). Muchas de esas causas sirven para perseguir a empresarios opositores al gobierno.

Desde entonces, se han sancionado más de 1,5 millones de dirigentes del PCC. Los grupos de derechos humanos denuncian la práctica en China de las “confesiones televisadas” que, según ellos, se obtienen a menudo mediante la tortura o el chantaje.

Empresarios perseguidos

La tensión entre el régimen chino y su sector privado continúa en aumento, y ha llevado a numerosos empresarios y ciudadanos de altos ingresos a considerar la posibilidad de sacar su patrimonio del país, ante la posibilidad de que las autoridades avancen sobre ellos.

Este escenario de incertidumbre se ha visto especialmente ilustrado por la situación del emprendedor de más alto perfil del gigante asiático, Jack Ma, quien perdió el favor de las autoridades y no aparece en público desde hace más de dos meses.

Según un reporte del medio especializado Ink Stone News, es cada vez mayor el número de personas que ha comenzado a buscar segundas nacionalidades para enviar sus activos fuera de las fronteras, lejos del alcance de Beijing.

Jack Ma, fundador de Alibaba y Xi Jinping, jefe del régimen chino. Beijing persigue al empresario multimillonario de quien no se conoce su paradero desde hace dos meses (Shutterstock-Reuters)

“La preocupación sobre incautaciones de bienes ha generado una catarata de consultas sobre la obtención de nacionalidades extranjeras”, dijeron expertos en asuntos migratorios al medio basado en Hong Kong.

Y aún si decidieran no dejar el país, muchos han considerado la posibilidad de obtener la ciudadanía de todas formas para enviar sus bienes allí mientras continúan viviendo y trabajando en China.

La tendencia, no obstante, precede al avance reciente de las autoridades sobre figuras del sector privado. El medio estadounidense CNBC reportó que, de acuerdo a una encuesta de 2017, la mitad de los ciudadanos chinos con bienes valuados en al menos USD 1 millón estaban considerando mudarse al extranjero.

(Con información de AFP).-

MÁS SOBRE ESTOS TEMAS:

Jack Ma y su misteriosa desaparición: las ideas del magnate que molestaron al régimen de Xi Jinping

Cada vez más empresarios chinos evalúan sacar su patrimonio del país ante el avance de Beijing sobre el sector privado