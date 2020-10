Un juez ordenó al régimen iraní a pagar USD 1.450 millones por el secuestro de un ex agente del FBI

Composición de fotos de Robert Levinson, antes de su secuestro, en una imagen difundida por sus captores y una prouección de cómo se vería tras cinco años de cautiverio (Archivo/AP)

Un juez estadounidense ordenó a Irán que pague 1.450 millones de dólares a la familia de un ex agente del FBI que se cree fue secuestrado por el régimen persa mientras estaba en una misión no autorizada de la CIA en 2007.

La sentencia de este mes llega después de que la familia de Robert Levinson y el gobierno estadounidense creen ahora que murió bajo la custodia de la República Islámica, algo que Teherán ha negado durante mucho tiempo, aunque los funcionarios han ofrecido a lo largo del tiempo relatos contradictorios sobre lo que le ocurrió en la isla de Kish.

Las tensiones siguen siendo altas entre los Estados Unidos e Irán en medio de la campaña de presión del Presidente Donald Trump sobre el programa nuclear de Teherán. Y aunque EEUU e Irán no han tenido relaciones diplomáticas desde las secuelas de la crisis de los rehenes de la embajada en 1979, Washington todavía tiene miles de millones de dólares en activos iraníes congelados que podrían ser utilizados para pagar a la familia de Levinson.

En un fallo fechado el jueves, el Tribunal de Distrito de EEUU en Washington encontró que Irán debía a la familia de Levinson 1.350 millones de dólares en daños punitivos y 107 millones de dólares en daños compensatorios por su secuestro. El tribunal citó el caso de Otto Warmbier, un estudiante universitario estadounidense que murió en 2017 poco después de ser liberado de su cautiverio en Corea del Norte, al decidir otorgar la enorme cantidad de daños punitivos a la familia de Levinson.

“La conducta de Irán aquí también es única, dado que -asombrosamente- arrancó de la faz de la tierra a un ex agente especial del FBI y de la DEA sin previo aviso, lo torturó, lo mantuvo cautivo hasta por 13 años, y hasta el día de hoy se niega a admitir su responsabilidad”, dijo el fallo del juez Timothy J. Kelly.

“Y su esposa e hijos, y sus cónyuges e hijos, mientras mantenían viva la memoria de Levinson, han tenido que seguir adelante con sus vidas sin conocer su destino exacto. Estos son seguramente actos dignos de la más grave condena”, añadió el juez.

Los medios de comunicación y los funcionarios del Estado iraní en Teherán no reconocieron inmediatamente el fallo en un caso en el que Irán no ofreció ninguna defensa. La misión de Irán ante las Naciones Unidas no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios del martes de AP.

En una declaración, la familia de Levinson calificó el fallo del tribunal como “el primer paso en la búsqueda de la justicia”.

“Hasta ahora, Irán no ha enfrentado ninguna consecuencia por sus acciones”, dijo la familia. “La decisión del juez Kelly no traerá a Bob a casa, pero esperamos que sirva como una advertencia contra una mayor toma de rehenes por parte de Irán”.

Levinson desapareció de la isla Kish de Irán el 9 de marzo de 2007. Durante años, los funcionarios estadounidenses sólo decían que Levinson, un meticuloso investigador del FBI al que se le atribuyó la captura de mafiosos rusos e italianos, trabajaba para una empresa privada en su viaje.

En diciembre de 2013, la AP reveló que Levinson, de hecho, había estado en una misión para los analistas de la CIA que no tenían autoridad para llevar a cabo operaciones de espionaje. La familia de Levinson había recibido una anualidad de 2,5 millones de dólares de la CIA para evitar que una demanda revelara detalles de su trabajo, mientras que la agencia obligó a salir a tres analistas veteranos y disciplinó a otros siete.

La familia dijo en marzo en una declaración publicada en Twitter que no tenía información sobre cómo o cuándo había muerto Levinson, pero que el deceso tuvo lugar antes del reciente brote de coronavirus. La familia dijo que la información que los funcionarios estadounidenses habían recibido los llevó a concluir que está muerto.

(Con información de AP)

