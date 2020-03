No obstante, la Organización Mundial de la Salud (OMS) se ha encargado de desmentir esta creencia, pues el virus no puede ser eliminado por secadores de manos y además resiste a ambientes con temperaturas bajas o altas. Asimismo, forzar aire caliente hacia la nariz no es recomendable. Si se desea calentar esta zona, los especialistas sugieren aspirar vapor de agua.