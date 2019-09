Muchos usuarios en Twitter se quejaron de las condiciones ambientales en la región, que hace tiempo que sufre efectos de incendios forestales debido a una sequía en la zona. "Esta tarde, no es de noche. Este es el planeta Tierra, no Marte. Esto no está en el espacio exterior. Somos nosotros quienes respiramos con pulmones, no con branquias. Los humanos necesitamos aire limpio, no humo. Ubicación: Kumpeh, Muaro Jambi" dijo un usuario en Twitter acerca del fenómeno.