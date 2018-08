—Para los que somos hijos o nietos de inmigrantes es muy potente esa situación del desarraigo, el dejar tu tierra e instalarte en otro lugar.

—Bueno, la verdad que sí, pero a la vez me cuesta mucho pensar haber llegado a donde llegué ahora si no fuera también por todo lo que recibí de la Argentina, ¿no? Y creo que uno de los puntos más fuertes que tiene Argentina es ser una tierra de acogida, una tierra de mestizaje, en la que ha venido gente de orígenes tan diversos. Eso hace que Argentina y muchas de sus ciudades sean muy fuertes y es lo que hace que Barcelona sea tan atractiva. Barcelona es una ciudad enormemente cosmopolita, una ciudad abierta al mundo, una ciudad donde se hablan decenas de lenguas, no solamente el catalán y el castellano sino decenas de lenguas, donde hay gente de todos los orígenes. Y en este momento eso significa mucho en Europa porque estamos viviendo una Europa donde el fantasma de la xenofobia, del racismo, en una escala muy preocupante está creciendo en Europa y en ese sentido nosotros vemos a Barcelona como un bastión de la diversidad, de la convivencia plural, y a mí eso me parece fascinante. A mí me encanta que mis hijos hayan nacido ahí por eso. Y la verdad es que siempre me he sentido muy bien, muy bien tratado por la ciudad.