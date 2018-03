Un anciano de 84 años llegó al hospital con dolencias habituales para su edad. No se había sentido bien en las últimas semanas y recientemente sintió debilidad en su brazo izquierdo y su pierna. Por otra parte, su historial médico no arrojaba nada llamativo: no fumaba, no solía beber y un examen de sangre no halló nada anormal. Nada indicaba que no tenía una parte de su cerebro.