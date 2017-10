"Sé cómo tener sexo, pero realmente no sé nada de sexo. No sé qué es lo que le gusta a mi marido y no sé que me gusta a mí". Umm Muladath (tal su seudónimo) oyó este comentario de una de sus mejores amigas que se acababa de casar y sintió mucha pena. Durante algunos días, se dedicó a contarle todo lo que había aprendido durante sus años de matrimonio. Un mes más tarde, se volvieron a encontrar y su amiga estaba fascinada. "¡Por favor, tienes que escribir esto para otras mujeres musulmanas! Nadie te enseña esto. Nos tiran al matrimonio y sólo sabemos el fiqh (las leyes del Corán) y la biología".