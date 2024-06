MasterChef Celebrity México: quién fue el treceavo expulsado del concurso

Uno de los ocho famosos abandonó la cocina más famosa de México al no alcanzar el nivel solicitado por los jueces. (@MasterChefMx)

Este 16 de junio fue emitido el programa trece de MasterChef Celebrity 2024, lo cual significaba un expulsado más y un fin de semana más cerca de la esperada final.

No obstante el capítulo estuvo repleto de discusiones y enojos, ya que para el desafío inicial fue en campo y las celebridades se dividieron en equipos. El rojo y el azul, siendo éste último dirigido por Laura Bozzo, quien salió en conflicto con el resto de sus compañeros al perder contra el grupo guiado por Litzy.

Los famosos que se iban a enfrentar en el reto de eliminación eran en un inicio: Laura Bozzo, Ferka, Ernesto y Rossana. Sin embargo Litzy tenía un beneficio tras resultar ganadora, por lo que terminó enviando a Harold al mandil negro.

El episodio 13 estuvo repleto de discusiones y enojos. Sobretodo el equipo dirigido por Bozzo. (@MasterChefMx)

Para la prueba tuvieron que preparar cuatro platillos y posteriormente serían calificados por puntos. De esta manera, la calificación sumada de dichas cifras marcaría al cocinero más alto y al más bajo. Los famosos se concentraron al máximo en el primer plato, pero justo antes de iniciar con la segunda preparación Laura se sinceró y pidió abandonar el reality.

“Yo quisiera decir que estoy con un estrés muy fuerte, la mano me late permanentemente”, expresó la conductora peruanomexicana.

“Yo ya no puedo tolerar esta situación de dolor que tengo, de enrgías negativas, de frustración constante y por eso he decidido... Darles las gracias a todos mis chefs (...) Se va uno de los demonios”.

Desafortunadamente Laura Bozzo se convirtió en la eliminada número 13 de MasterChef Celebrity 2024. Además de que se le fue entre las manos la gran final de la cocina más famosa de México.

Laura Bozzo fue la eliminada número 13 del reality. (@MasterChefMx)

“No, no decido abandonar la competencia. Me quemé, estoy con infección, no puedo cocinar con la mano en estas condiciones. Traté de llegar hastae l final, pero ya lloraba a la hora cocinar”, aclaró la presentadora.

“Estoy muy feliz, ha sido una experiencia maravillosa. Me llevo los recuerdos de mi madre, de mi familia, de los chefs... Los voy a extrañar mucho... a Haroldo y al Rey”.

Finalmente Bozzo señaló que durante la competencia y las múltiples cocinadas que implicó, pudo reconectar con su madre. “Fue una reconexión, con mis raíces, con mi familia, con Perú, con México. Ha sido maravilloso”, respondió. Al parecer el accidente en la cocina, resultó delicado porque Laura tuvo que cortar la última entrevista del programa para dirigirse de emergencia a la clínica.

Estos son los participantes de MasterChef Celebrity México 2024 que continúan en la competencia, rumbo a la gran final:

Jawy Méndez - Influencer

Litzy - Cantante

Rossana Nájera - Actriz

Rey Grupero - Influencer

Ernesto Cázares - Atleta

Ferka - Actriz y conductora de TV

Harold Azuara - Actor