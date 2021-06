El supuesto pacto de AMLO con el narco: Anabel Hernández destapó que existe un plan de “pacificación”

Anabel Hernández (izquierda) acusó a López Obrador de una tregua con el narco (Fotos: Cuartoscuro)

Los resultados en las elecciones del pasado 6 de junio —que le dieron el triunfo a Morena en 11 de las 15 gubernaturas en juego—, alimentan una hipótesis sugerida por los analistas en seguridad: el partido en el poder podría pactar con el narco en busca de disminuir los homicidios dolosos.

La pax narca que sugiere la periodista Anabel Hernández, consiste en negociar “nuevas reglas” con los distintos carteles de la droga que operan en los estados ganados: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Zacatecas.

El plan de “pacificación” —como le llaman internamente— consiste en dejar operar libremente a las organizaciones criminales en el negocio de producción y tráfico de estupefacientes, incluso se menciona la entrega voluntaria de objetivos prioritarios a cambio de una amnistía y de que no sean extraditados.

Consuelo Guzmán, madre del Chapo, en su encuentro con el presidente, Andrés Manuel López Obrador (Foto: Captura de pantalla)

En casi tres años de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha podido lograr el cese de las hostilidades del narco. Por el contrario, el país mostró una alta tasa de homicidios dolosos que se mantienen constantes. Las masacres continúan. Solo en algunos pocos municipios ha habido periodos de paz que súbitamente se ven interrumpidos por delitos de alto impacto.

De acuerdo con Hernández, autora del libro El Traidor (GRIJALBO: 2019), El plan de Morena de negociar con los cárteles no es nuevo, “solo que no habían las condiciones necesarias para ponerlo en práctica. No solo bastaba encabezar gobierno Federal como lo consiguió AMLO en 2018, sino para dar certezas en la negociación debía encabezar también el gobierno estatal, siendo estos dos niveles de gobierno los principales responsables del combate al narcotráfico y crimen de alto impacto”, escribió la experta en su columna en el medio alemán Deutsche Well.

