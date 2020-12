“Un poder centralizado, es un poder sin contrapesos”: Javier Corral urgió a fortalecer el federalismo en un momento de “enorme regresión en términos autoritarios”

Javier Corral, gobernador de Chihuahua, coincidió en la necesidad de crear un espacio de diálogo con el gobierno federal e insistió en la necesidad de crear un nuevo federalismo fiscal.

Como parte de su participación en la mesa Seminario Internacional Federalismo y combate a la corrupción en América Latina, de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Javier Corral, gobernador de Chihuahua, urgió a los diferentes actores del gobierno, como las Cámaras del Congreso, el poder Judicial y la Suprema Corte, a sumarse a las entidades federativas, para fungir como límite y contrapeso del gobierno central que, dijo, se encuentra en una “dinámica de retroceso, de regresión, de reconcentración de facultades, de funciones, de recursos, de discrecionalidad política para entregar el presupuesto público.”

“El sistema federal es un mecanismo de distribución, de competencias, de funciones y de facultades, que por sí mismo entraña equilibrios y contrapesos. No solamente es un sistema de colaboración y de coordinación entre niveles de gobierno. Es, por su propia naturaleza, en las distintas concepciones constitucionales, diría yo desde la de Apatzingán en el 14, hasta la actual constitución con todas sus reformas, es un modelo de equilibrio. Precisamente, el poder centralizado, es un poder sin contrapesos”, dijo el que fuera legislador panista.

Por su parte, el resto de participantes, también discutió sobre sobre la corrupción en México y las acciones tomadas.

Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, señaló que “La corrupción no se combate con buenas intenciones, se combate con la aplicación de la ley, con el fortalecimiento de las instituciones y la capacidad institucional para ejercer la ley”. Aureoles citó un estudio realizado por Mexicanos contra la corrupción, donde se señala que en los dos últimos años ha incrementado en un 50% la corrupción en el país.

Los cuatro mandatarios locales, coincidieron en que el tema de la corrupción en México es un “problema técnico” de procedimientos y no de personas.

El gobernador de Puebla reiteró que para combatir la corrupción se necesita de voluntad para hacerlo. (Foto: FIL Guadalajara 2020 YouTube)

Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, dijo que el combate a la corrupción es un tema de fortalecimiento institucional, culpó al autoritarismo político como el causante del deterioro de los órganos anticorrupción del país. Recalcó que para fortalecer cada estado y evitar caer en actos corruptos se necesita de voluntad política que niegue estas acciones.

Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, apuntó que comparte la misma visión que el poder ejecutivo al combate de la corrupción, pero propuso que sea de manera equitativa “compartimos con el presidente de la República la idea de que es una agenda prioritaria pero lo que no compartimos es esta aplicación selectiva de la ley”. Invitó al resto de los participantes del seminario a hacer un debate auténtico y no discursos para defender causas.

Corral, señaló también a la corrupción como “un asunto de redes que se protegen en debilidades institucionales” y que la estrategia que actualmente se ve sobre el tema es una justicia de tipo “mediático”.

En cuanto a la idea de restablecer un diálogo entre todas las entidades federativas del país, el moderador, Mauricio Merino, le preguntó a los gobernadores su opinión sobre la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO)

El gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena, propuso que para reforzar el federalismo del país debe existir un espacio de interlocución entre todos los gobernantes federales ya que los regionalismos generan incertidumbre. Llamó a renovar la CONAGO para que deje de ser un protocolo y pase a ser un espacio útil de discusión para reformarla y que brinde estudios en materia de políticas públicas y programas a los estados.

Enrique Alfaro también nombró que la Alianza Federalista estaría dispuesta en participar en la integración de un diálogo abierto para todos los gobernadores y evitar una centralización de los recursos. Señaló que el impacto económico en el estado de Jalisco le costará 9 mil 200 millones de pesos para el presupuesto de 2021.

“Que respaldemos un planteamiento respetuoso al presidente de México para que le respete a los estados el presupuesto que tuvimos este año. Que no nos dé más, pero que no nos dé menos, yo creo que eso es algo que tenemos que defender como estados, defender a nuestros ciudadanos, y eso no es atacar al presidente ni querer lastimar al régimen, sería un planteamiento de justicia” dijo el gobernador Jalisciense.

El gobernador de Tlaxcala apoyó la iniciativa de Alfaro, dijo que estaría dichoso de reunirse constantemente con todos los gobernadores para discutir temas de interés.

“Algunos gobernadores podrían querer un tema o no otro, pero en esencia si planteamos la mejora del sistema nacional de coordinación fiscal y mecanismos contra la corrupción podría ser viable, y si llegamos a una agenda que se complemente con más temas a mí me daría mucho gusto reunirnos todos los titulares de los ejecutivos”, concluyó Marco Mena.

MÁS SOBRE EL TEMA:

Conago convocó a gobernadores a reunirse para revisar el pacto fiscal con Hacienda

Alianza Federalista oficializó su salida de Conago

Fortalecer las instituciones más allá del actuar individual en el combate a la corrupción: la mesa de los gobernadores que se perfilan para el 2024