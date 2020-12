Fortalecer las instituciones más allá del actuar individual en el combate a la corrupción: la mesa de los gobernadores que se perfilan para el 2024

Los gobernadores durante el Seminario de Federalismo y combate a la corrupción en la FIL Guadalajara. (Foto: Captura de pantalla)

Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, dijo “el combate a la corrupción no es un acto de voluntad individual”, por lo que se debe pensar como un ejercicio de método para fortalecer a las instituciones. Asimismo, señaló que concentrar los recursos públicos es una medida que lastima el pacto federal, además de que si a esto se le considera una fórmula para acabar con la corrupción es caer en un grave error.

Durante su participación en el Seminario Internacional de Federalismo y Combate a la Corrupción en América Latina, donde también participaron otros mandatarios, Alfaro dijo compartir la decisión de poner al combate a la corrupción en el centro de la agenda pública, pero consideró que detrás de este objetivo del presidente López Obrador se han generado falsos argumentos y consecuencias que nada tienen que ver con dicho propósito.

“Confundir el resolver este problema de corrupción con quitarle por completo el dinero a los gobiernos municipales y dejarlos sin lo más indispensable para poder trabajar creo que es un despropósito”, señaló.

También planteó que un modelo para enfrentar esta problemática exige entender que los grandes acuerdos nacionales se construyen desde lo local, “no puede haber un planteamiento integral que parta de una especie de catálogo o recomendación moral”.

Enrique Alfaro denunció que no han podido entablar un diálogo frontal con el presidente López Obrador. (Foto: Captura de pantalla)

En este sentido dijo que se debe elaborar un nuevo planteamiento fiscal, el cual iría en contraposición al propuesto por el gobierno federal, mismo que desde su perspectiva ha ido desmantelando a los gobiernos estatales y municipales.

Por su parte, el gobernador del estado de Michoacán, Silvano Aureoles, criticó que el centralismo genera más vacíos y más cadenas que fomentan y permiten la corrupción, además de que se debilita la capacidad de las entidades federativas.

“La corrupción no se combate con buenas intenciones, se combate con la aplicación de la ley, con el fortalecimiento de las instituciones y la capacidad institucional de fortalecer la ley, no con linchamientos mediáticos, como es lo que hoy vemos todos los días por las mañanas, eso le hace mucho daño al país porque sólo divide y confronta y no genera ninguna solución de fondo”, puntualizó Aureoles.

En este tema coincidió Javier Corral, gobernador de Chihuahua, quien agregó que es importante repensar el federalismo como un sistema de distribución, competencias, facultades, funciones y recursos basado en el fortalecimiento institucional de dos ejes. El primero “sería la transparencia, que permite a los ciudadanos acceder a información pública”.

Mientras que el segundo pilar de este fortalecimiento estaría basado en un sistema efectivo de rendición de cuentas, “que no se basa únicamente en fiscalizar el gasto público, sino en observar, dar seguimiento y sancionar el ejercicio de facultades y funciones de las entidades de gobierno”.

El gobernador de Tlaxcala, Marco Mena, consideró necesaria la reconstrucción de la Comisión Nacional de Gobernadores. (Foto: Presidencia de México/EFE)

Y es que desde su perspectiva, la corrupción es un sistema que se teje entre debilidades institucionales, por lo que intentar enfrentarla basado en una postura individualista de carencias éticas y morales terminaría siendo un combate selectivo, lo cual conllevaría a una justicia vinculada al manejo mediático.

Por otra parte, puntualizó que el pacto fiscal actual es inequitativo e injusto, además de que “hoy en el país estamos viendo una reconcentración de funciones, de facultades, de recursos en lo que yo he llamado un proceso de restauración autoritaria, es un retroceso”.

Ante este panorama, el gobernador de Tlaxcala, Marco Mena, consideró necesaria que se reconstruya la Comisión Nacional de Gobernadores (Conago). “Los regionalismos generan incertidumbre”, explicó en este sentido y detalló que la nueva comisión debe entenderse como un espacio de interlocución efectiva, además de que aporte análisis de sus entidades para el mejoramiento de políticas públicas.

Si bien en esta propuesta estuvieron de acuerdo los gobernadores, Enrique Alfaro divisó el problema de que el presidente López Obrador les argumentó a los miembros de la Alianza Federalista que solicitar una reunión con él es “faltarle el respeto a la investidura presidencial”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

El gobierno de AMLO hace una excepción: Teletón será el único intermediario para recibir un apoyo

“No todo son elecciones, señor presidente”: la Alianza Federalista aseguró que no buscan “publicidad”, sino “certidumbre”

AMLO denunció que la Alianza Federalista tiene intereses electorales: “Quieren utilizarnos, eso no es serio”