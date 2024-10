David Faitelson revela más detalles de su salida de ESPN: “No vamos a renovar tu contrato”

Los televidentes esperan ya verlo en un programa de TUDN.

David Faitelson sorprendió al mundo deportivo hace un año, luego de anunciar su salida de ESPN para llegar a TUDN, televisora en la que había mencionado que nunca trabajaría, pero poco se sabía de los motivos que lo orillaron a tomar esta decisión que le trajo grandes críticas.

El periodista sigue siendo blanco de burlas tras llegar a la televisora de Chapultepec, con quien rivalizó mientras trabajaba para TV Azteca, sobre todo por cómo se dio su salida de la empresa estadounidense, además de arriba acompañado de André Marín, periodista que falleció el pasado 16 de septiembre.

En una reciente entrevista en el Podcast “Guardianes de la Tradición”, de Fernando Quirarte y Demetrio Madero, Faitelson reveló más detalles respecto a su salida de ESPN, detallando que la cadena se había negado en un primer momento a renovar su contrato, pese a que él estuvo dispuesto a negociar una reducción en su salario.

“Me quedaba un año de contrato, (la renovación) era una opción, tenían que estar de acuerdo ambas partes para renovar y yo quería continuar. Pero el verano pasado me llama el jefe Rodolfo Martínez y me dice: ‘David, no vamos a renovar tu contrato’... Fue uno de los momentos más complicados de mi vida”, señaló el integrante de TUDN.

Faitelson comenzó en noviembre a laborar en la cadena de TUDN, en donde comparte los micrófonos con Ricardo Peláez, Andrés Vaca, entre otros más. (TUDN)

David Faitelson comentó que había una ligera esperanza al escuchar “déjame ver que puedo hacer”, sin embargo, con el paso de los meses se vio obligado a tocar la puerta de Bernardo Gómez, dejando en claro sus intenciones de ir a Televisa, por lo que la negociación se gestó de inmediato.

Añadió que a solo cuatro meses de que venciera su contrato, fue contactado para su renovación con ESPN, incluso con una reducción mínima de salario, ganando más que su salario actual con TUDN, aunque se le obligaba a ya no participar en Tercer Grado, pero él ya no podía firmar al estar comprometido con su actual televisora.

Faitelson se ha convertido en pieza importante en Chapultepec, aunque en redes sociales siguen sin perdonarle esta decisión, recordando sus palabras cada vez que habla bien de Televisa, como lo fue en su reciente mensaje enviado a Emilio Azcárraga Jean, tras su solicitud para separarse del cargo como Presidente Ejecutivo de la televisora.

En un primer momento se había hablado de diferencias con José Ramón Fernández, algo que se suma a lo relacionado con su contrato.