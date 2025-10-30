Medio Ambiente

Incendios forestales alcanzan cifra récord y arrasan 3,7 millones de kilómetros cuadrados en América y África

Cerca de cien millones de personas y activos quedaron en riesgo tras la temporada de siniestros más destructiva jamás registrada, con consecuencias humanas, económicas y ambientales, según el informe internacional

Por Joaquín Bahamonde

Guardar
Récord mundial de superficie quemada
Récord mundial de superficie quemada destaca la urgencia de enfrentar el cambio climático y sus consecuencias devastadoras en diferentes ecosistemas (EFE)

Un total de 3,7 millones de kilómetros cuadrados, una superficie mayor que la de la India, fue arrasado por incendios forestales extremos durante la temporada 2024-2025, según el último informe del UK Centre for Ecology & Hydrology (UKCEH).

Este registro global, impulsado principalmente por el cambio climático generado por la actividad humana, dejó una devastación significativa en América y otras regiones, con millones de afectados, pérdidas económicas sin precedentes y un impacto ambiental de gran magnitud.

El informe del UKCEH detalla que los incendios en América alcanzaron niveles nunca vistos. En el Pantanal y Chiquitano, la superficie quemada resultó 35 veces mayor que en un escenario sin calentamiento global de origen humano.

En California, los incendios de Los Ángeles en enero de 2025 fueron 25 veces más extensos y al menos el doble de probables en el clima actual, respecto a un mundo sin cambio climático antropogénico. La Amazonía y el Congo también sufrieron incendios récord, mientras que Canadá vivió su segundo año consecutivo con emisiones de CO₂ por incendios que superaron los 1.000 millones de toneladas.

El incendio sin precedentes en
El incendio sin precedentes en Los Ángeles desbordó la capacidad de respuesta, dejando a miles de familias desplazadas y el área metropolitana cubierta de humo tóxico (AP Foto/Ethan Swope)

El impacto humano, económico y ambiental fue considerable: el UKCEH calcula que 100 millones de personas y bienes e infraestructuras valorados en USD 215.000 millones estuvieron expuestos a los incendios forestales en 2024-2025.

Solo en Los Ángeles, los fuegos causaron 30 muertes, evacuaciones de 150.000 personas, al menos 11.500 viviendas destruidas y pérdidas económicas de USD 140.000 millones. En Canadá, los incendios en el Parque Nacional Jasper generaron daños superiores a USD 1.000 millones.

En Bolivia se registró la mayor emisión de CO₂ por incendios en lo que va de siglo, con 700 millones de toneladas, cifra replicada en Brasil, Venezuela, Guyana, Perú, Surinam y Ecuador. En el Pantanal, el mayor humedal del mundo, y en los bosques secos de Chiquitano, los incendios triplicaron su extensión habitual y las emisiones de CO₂ se multiplicaron por seis respecto al promedio.

Las concentraciones de partículas PM 2.5 llegaron a superar hasta 60 veces los estándares de calidad del aire de la Organización Mundial de la Salud, y el sector agroindustrial del Pantanal perdió más de USD 200 millones.

Infraestructuras, viviendas y sectores productivos
Infraestructuras, viviendas y sectores productivos sufrieron daños multimillonarios que comprometen la recuperación a corto y mediano plazo (REUTERS/Oren Ben Hakoon)

Causas, tendencias y riesgos a futuro

El informe enfatiza que el cambio climático está detrás de la multiplicación de estos eventos extremos.

El Dr. Douglas Kelley, modelador de superficies terrestres y coautor del informe, señaló: “Nuestros informes anuales están construyendo pruebas inequívocas de cómo el cambio climático está aumentando la frecuencia y gravedad de los incendios extremos. Sin el calentamiento provocado por el ser humano, muchos de estos incendios, como los del Pantanal y el sur de California, no habrían alcanzado una escala tan extrema”.

Los científicos identificaron que, además de las condiciones meteorológicas peligrosas, la abundancia y sequedad de la vegetación resultó determinante para la propagación de los incendios, especialmente en la Amazonía y el Congo.

En Los Ángeles, las lluvias intensas de los 30 meses anteriores favorecieron el crecimiento de vegetación, que luego alimentó los fuegos ante condiciones cálidas y secas.

La combinación de sequías prolongadas,
La combinación de sequías prolongadas, vegetación seca y condiciones climáticas extremas anticipa temporadas de incendios más frecuentes y graves (Europa Press)

Las proyecciones del UKCEH advierten que, si las emisiones globales de gases de efecto invernadero siguen al ritmo actual, temporadas de incendios extremos como la de 2024-2025 en el Pantanal-Chiquitano, antes excepcionales, podrían repetirse cada 15 o 20 años hacia finales de siglo. En el Congo, la frecuencia de estos incendios podría multiplicarse por cinco en las zonas más afectadas.

Una acción climática global decidida, dirigida a lograr emisiones netas cero hacia 2070, limitaría el aumento de estos eventos a una sola temporada extrema adicional por siglo en Sudamérica y a un incremento del 11% en el Congo.

El Dr. Andrew Hartley, del Met Office y coautor del estudio, explicó que los modelos climáticos muestran una tendencia persistente hacia incendios más frecuentes y graves, sobre todo si se mantienen las altas emisiones. Incluso con medidas globales, el calentamiento actual incrementará los incendios, aunque se moderaría el ritmo si se reducen drásticamente las emisiones.

Recomendaciones y oportunidades para contener la crisis

El aumento sostenido de contaminantes
El aumento sostenido de contaminantes atmosféricos potencia fenómenos extremos y agrava el riesgo de desastres ambientales a escala planetaria (ESA)

Ante este escenario, el UKCEH y expertos internacionales remarcan la urgencia de la acción. El Dr. Matt Jones, de la Universidad de East Anglia, instó a los líderes mundiales reunidos en la COP30 a comprometerse con recortes contundentes y rápidos de emisiones en la presente década, al considerar que esta es la contribución “más efectiva para evitar los peores impactos de los incendios extremos en las generaciones presentes y futuras”.

Además, el informe sugiere políticas de gestión de tierras y fuegos, como reducir la deforestación, realizar quemas controladas para evitar la acumulación de vegetación inflamable, ubicar estratégicamente edificaciones lejos de zonas de alto riesgo, proteger y restaurar humedales, fortalecer los sistemas de alerta temprana y aumentar las campañas públicas para prevenir incendios accidentales.

El UK Centre for Ecology & Hydrology concluye que, si bien los riesgos escalaron, aún existe margen para evitar una escalada incontrolable de los incendios forestales extremos y reducir los peligros para las personas, los bienes, las economías y la biodiversidad, siempre que se adopten medidas decididas y coordinadas a nivel global.

Temas Relacionados

PantanalAmazoníaCaliforniaCambio ClimáticoIncendios ForestalesImpacto AmbientalEmisiones De Gases De Efecto InvernaderoAméricaBiodiversidadImpacto EconómicoCarbonoNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Bambú, palmas y bananos: cómo los “grassy trees” se convirtieron en los nuevos aliados en la lucha contra el calentamiento global

Un estudio encabezado por científicos de New York University destaca el valor ecológico y social de estas plantas que combinan la rapidez de los pastos con la robustez de los árboles y muestran nuevas soluciones medioambientales según el contexto local

Bambú, palmas y bananos: cómo

Alertan sobre una alteración inesperada en los ecosistemas del mar Mediterráneo por el cambio climático

Un estudio basado en más de dos décadas de datos revela que la composición y funcionamiento de las comunidades microbianas marinas en la región experimentan transformaciones relacionadas con el calentamiento y la reducción de nutrientes

Alertan sobre una alteración inesperada

Murciélagos arquitectos: así logran crear “barrios” de hojas en los bosques latinoamericanos

Un equipo internacional de científicos reveló cómo estos mamíferos seleccionan y adaptan su entorno para crear refugios colectivos que favorecen la biodiversidad. Cómo esta estrategia refuerza la salud de los ecosistemas tropicales, según National Geographic

Murciélagos arquitectos: así logran crear

Científicos resolvieron un enigma clave sobre los dinosaurios depredadores tras el hallazgo de un fósil

Un esqueleto excepcionalmente conservado en Montana, Estados Unidos, reveló un dato inesperado

Científicos resolvieron un enigma clave

Descubren un mecanismo natural que ayuda a plantas nativas a resistir sequías extremas

Un estudio internacional analizó un proceso de la microbiota del suelo que podría mejorar la capacidad de adaptación de algunas especies

Descubren un mecanismo natural que
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
EN VIVO, así va el

EN VIVO, así va el paro de moteros en Bogotá: bloqueos en la calle 100 con Autopista Norte y la Avenida NQS

Reportan varios heridos tras aterrizaje de emergencia de un vuelo de Cancún hacia EEUU

¿Qué significa la clasificación “ser sintiente” y por qué los perros y gatos de la CDMX son considerados así?

“Se golpeaba la cabeza contra la pared y le gritaba traidor”: la sobrina de Sotacuro contra la arrepentida del triple femicidio

El video del asalto a Mafe Méndez en plena transmisión se vuelve viral y desata debate: “Lección aprendida”

INFOBAE AMÉRICA
El huracán 'Melissa' golpea Jamaica

El huracán 'Melissa' golpea Jamaica en categoría 5 y llega a Cuba, donde ya hay más de 735.000 evacuados

El Pleno del Congreso arranca hoy con un minuto de silencio en recuerdo a las víctimas de la dana

(AMP) Telefónica cierra la venta de su filial en Ecuador a Millicom por 329 millones

Santander obtiene un beneficio récord de 10.337 millones de euros hasta septiembre, un 11% más

Trump alega que Israel "tiene derecho" a tomar represalias en la Franja de Gaza

ENTRETENIMIENTO

Jesse Eisenberg donará un riñón

Jesse Eisenberg donará un riñón a un desconocido: “Estoy muy emocionado de hacerlo”

Rosalía ilumina la escena mundial con Lux, un álbum que fusiona literatura y espiritualidad femenina

Más allá del DeLorean: cómo Christopher Lloyd y Michael Fox forjaron una amistad de película

Frank Cascio, ex confidente de Michael Jackson, acusa a los representantes del artista de intentar “silenciarlo”

“Me siento muy orgullosa de mi yo más joven”: Billie Eilish y su desafío hacia una nueva era en la música pop