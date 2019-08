Leydi Ardila, un ama de casa de 25 años que concurrió al parque con su hijo de cinco años y su niña de seis meses, señaló que estos encuentros "nos ayudan mucho a unirnos con nuestros bebés porque darle pecho es vital para ellos, en cualquier lugar y momento, para estimularlos y también para que no haya tanta desnutrición". Agregó que "no me da pena mostrar mi pecho porque estoy dándole vida a mi hijo, lo alimento en cualquier parte".