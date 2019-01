"Mi madre me atrapó aplastandome el pecho una mañana y le dije que sí. No me sentía cómoda con el sexo que me asignaron al nacer. Ella no entendió lo que dije, pero luego me dijo que si decidía usar un jarrón de flores en la cabeza, tampoco lo entendería, pero lo aceptaría y se uniría a mí haciendo lo mismo ", dijo Díaz de Tudanca.