El genio del cómic Lee, el arquitecto del cómic contemporáneo, ha muerto. Tenía 95 años. El dinamo creativo que revolucionó los cómics al introducir las fragilidades humanas en superhéroes como Spider-Man, The Fantastic Four y The Incredible Hulk, fue declarado muerto el 12 de noviembre de 2018 en el Centro Médico Cedars-Sinai en Los Ángeles. Angeles, según Kirk Schenck, un abogado de la hija de Lee, JC Lee.