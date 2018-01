En 2007, Steve Jobs hizo historia al presentar el primer iPhone. La pantalla de 3,5 pulgadas fue pionera en su clase al contar con un monitor táctil que combinaba a un iPod con un navegador web con un teléfono. La cámara de 2 MP se encontraba en la parte posterior del dispositivo (aún no se habían impuesto las selfies) y solo estaba disponible para AT & T, según recordó el diario New York Daily News.