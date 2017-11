Allí se mostró muy diferente al Trump verborrágico y desafiante de la campaña. Con un tono conciliador, aseguró que gobernaría "para todos los estadounidenses": "Es tiempo de que los Estados Unidos cierren sus heridas. Tenemos que unirnos (…) Me comprometo a ser presidente para todos los estadounidenses. Para que ellos que no me respaldaron, que fueron muchos, les hablo a ustedes para que podamos trabajar juntos".