Patricio Cabezut aseguró que denuncia por violencia familiar en su contra manchó su imagen (Foto: Instagram/@patriciocabezut)

La batalla legal entre Patricio Cabezut y Aurea Zapata no solo ha generado una gran crisis familiar en su entorno, sino también un ambiente laboral hostil para el conductor pues él asegura que la demanda que tiene en su contra por violencia doméstica y la guardia custodia de sus hijas ha manchado su imagen al grado de no tener empleo.

Tras 10 años de matrimonio, el ex conductor del matutino más popular de Televisa, Hoy, ha dejado ver en más de una oportunidad que la culpable de la solicitud de divorcio fue ella, pues según su versión, la descubrió siéndole infiel, por lo que la forma de Zapata de no cargar con toda la presión ha sido separarse y bloquearlo a través de un proceso legal para no ver a las menores y que sus oportunidad de laborales también se vieran afectadas.

“Hay daños colaterales, no dudo ni tantito que probablemente algunas marcas, algunas empresas, algunas casas productoras se hayan cuestionado en esta situación que espero ya pronto se pueda resolver en cuanto se sepa todo, se haga justicia, se sepa la verdad”, inició a relatar ante las cámaras del programa de espectáculos de Pati Chapoy, Ventaneando.

Patricio Cabezut y Aurea Zapata se encuentran en un pleito legal por divorcio y demanda, en el que sus hijas están de por medio (Foto: Instagram/@saleelsoltv)

El hecho de que las televisoras, diversas marcas o incluso sus fans ya no quieran tener algún tipo de relación con él ha provocado que su economía esté en declive, por lo que consideró que vender algunos de sus artículos personales con mayor valor económico y sentimental y así seguir firme en el proceso que hoy lo tiene alejado del espectáculo mexicano.

“La situación pues para mí se puso un poco apremiante, como por ahí se dice ‘los bienes se hicieron para resolver males’ y gran parte de mi colección (guitarras) la puse en subasta, se vendieron algunas guitarras, algunos amplificadores y eso me ha alivianado de alguna manera”, agregó.

Sin embargo sus limitaciones laborales e incluso con todo y el tema de tener que dedicar a algo diferente a la conducción, aclaró que se mantiene estable pues su familia le ha dado apoyos económicos que sostiene por el momento sus necesidades básicas, sin embargo se espera que el costo del proceso legal siga siendo un imprevisto grande en su cartera.

Su físico le valió que lo compararan con "El tigre" durante muchos años (Foto: Instagram)

“De manera temporal mi situación económica está estable, he recibido el apoyo de mi hermana Amanda, de mi cuñado Diego que se han portado increíble conmigo (…), pues ahí voy poco a poco”, declaró.

Sobre el proceso legal que enfrenta contra su exesposa, Patricio Cabezut reveló que firmó un acuerdo con la juez décima de lo familiar, por lo que no podrá dar detalles del caso penal ni del familiar, sin embargo la defensa de Patricio Cabezut se encuentra haciendo lo pertinente para que el también actor salga bien librado y pueda volver a convivir con sus hijas, a quienes no ha podido ver durante el proceso que llegó a tribunales.

En febrero pasado, el abogado del conductor declaró a Ventaneando que Cabezut reconvino a la madre de sus hijas por violencia familiar y robo:

El ex conductor de "Hoy" aseguró que su familia lo respalda económicamente (Foto: Instagram/@patriciocabezut)

“Hay una carpeta de investigación abierta en contra de Patricio Cabezut, que es mi cliente, por posibles hechos de violencia familiar. Esta carpeta de investigación la interpuso su expareja, Aurea Zapata”.

Pero la situación actual para el mes de julio es: “Tenemos carpetas de investigación en contra de Aurea Zapata. Mi cliente decidió poner una denuncia en contra de su expareja por posibles hechos de violencia familiar, así como también por el delito de robo”, declaró el abogado Óscar Mora.

