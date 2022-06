Cuáles fueron las últimas publicaciones de Fernando del Solar antes de su fallecimiento

Fernando del Solar fue productor y también condujo programas de televisión como Venga la Alegría, La Academia y Hoy, este jueves 30 de junio murió por aparentes complicaciones del padecimiento que tenía, es decir, el Linfoma de Hodgkin.

Sus colegas de la televisión y miles de internautas reaccionaron a su muerte, por lo que fueron a dejarle mensajes de despedida en su cuenta de Instagram. Lo último que posteó el querido conductor fue una grabación donde se estaba despidiendo de su padre, quien pereció 18 días antes.

“Apenas pasaron horas y ya te extraño. Me quedo con todo lo que aprendí, con sus aciertos, pero más de sus errores. ¡A volar hasta tierras altas papá! Siempre vivirás en mí, TE AMO”, escribió. El video estaba compuesto por diversas fotografías de momentos memorables con su padre, de fondo colocó la canción Ese que me dio la vida de Alejandro Sanz.

(Foto: Instagram/@fernandodelsolar)

En su momento recibió el apoyo de sus amigos y colegas, entre ellos se encontraron: Tania Rincón, Odalys Ramírez, Arturo Islas Allende, Sergio Sepúlveda, Héctor Navarro e Ismael Zhu, entre otros.

Tan solo una semana antes de ese conmovedor video, había publicado algunas fotografías de su regreso a las conferencias presenciales en Quintana Roo luego del distanciamiento social por la pandemia de coronavirus. El presentador cerró su texto con su icónica frase, misma que recordaron sus colegas en Venga la Alegría.

Fernando del Solar en una conferencia de Quintana Roo (Foto: Instagram/@fernandodelsolar)

“¡Qué increíble experiencia, Chetumal! De regreso a las conferencias presenciales, sentir el amor y la energía de cada un@ de l@s asistentes. Gracias mi @annaferro8 por compartir conmigo ¡Gracias por tanto! @sipseradio @fundacionsiinikoob @fiestainnmx ¡Arriba los corazones!”, se pudo leer.

Al momento de su deceso, Del Solar colaboraba con varias fundaciones altruistas en favor de menores con diversos padecimientos, por lo que en sus otras publicaciones recientes había difundido su labor e incluso informó que lo habían entrevistado por su trabajo en Fundación Siinikoob para dar atención a niños con padecimientos neurólogicos.

Fernando del Solar colaboraba con diversas organizaciones (Foto: Instagram/@fernandodelsolar)

En su Instagram también se pudo ver una publicación de su reciente matrimonio con Ana Ferro, “En el mismísimo paraíso @breathlesscancunsoul Fue el 22 de marzo y me dio el “Si”… triunfamos.”, escribió Fernando del Solar.

En cada fotografía o video de la cuenta del presentador, muchos internautas aprovecharon para despedirse, dar el pésame a su familia, explicar lo que significa para ellos su trayectoria e incluso “desearle lo mejor” en el hipotético lugar a donde van las personas que mueren, de acuerdo con sus creencias.

Además, cientos de comentarios hicieron alusión a su frase favorita, es decir “Arriba los corazones”.

Algunos de los comentarios que se pueden leer en la cuenta de Fernando son: “Vuela alto Fer, se te extrañará mucho, ya estas con tu papi”; “Gracias por haber sido el conductor más simpático que pudo existir, Por siempre tener una sonrisa para todos aún a través de la tele hacer sentir confianza y bondad”, “Que tu alma evolucione, que tu ser en esta vida, quede plasmada de enseñanzas, el pacto de alma ya está escrito”; “Por siempre arriba los corazones” y “Que tristeza saber que Fer ya no está, pero si se veía también lleno de vida y esperanza...”

Con esta forografía, Fernando del Solar bromeó y dijo que actuaría como George de la Selva (Foto: Instagram/@fernandodelsolar)

En 2015, Fernando del Solar informó que se le había desarrollado un tipo de cáncer llamado Linfoma de Hodgkin, las secuelas de este padecimiento fueron las aparentes causantes de su muerte, una de sus primeras declaraciones respecto a su diagnóstico fue la siguiente:

“Es muy difícil de explicar... en 10 o 15 días me han enseñado -el cáncer- a valorar y vivir cada día como si fuese el último, es una de las grandes enseñanzas que me ha dejado. Soy menos regañón, me preocupo menos, a pensar en las cosas que realmente valen la pena y pues aquí estoy. Me voy de Venga La Alegría porque necesito hacerme como un tratamiento para estar mejor y poder hacer La Academia con todo”

