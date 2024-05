Nicholas Galitzine sintió “culpa” por interpretar roles homosexuales y ocupar el trabajo de un actor LGBT+

Nicholas Galitzine responde al intenso debate de si los personajes LGBT+ deberían ser interpretados por actores de la misma identidad u orientación sexual. (Créditos: Prime Video)

Nicholas Galitzine, actor que ganó reconocimiento por su participación en diversas producciones que exploran historias queer, recientemente expresó en una entrevista con British GQ sentimientos encontrados sobre interpretar personajes homosexuales siendo él un hombre heterosexual.

“A veces siento incertidumbre sobre si estoy ocupando el espacio de alguien, y quizá culpabilidad. Al mismo tiempo, veo que esos personajes no se limitan a su sexualidad”, dijo el protagonista del romance gay de Prime Video, Rojo, blanco y sangre azul. La reflexión surge en un contexto en el que la representación auténtica en la industria cinematográfica y televisiva ha generado un intenso debate.

Julianne Moore y Nicholas Galitzine forman parte del elenco principal de la miniserie histórica "Mary & George" (Créditos: Starz/AP)

Este conflicto interno se refleja en la disyuntiva de Galitzine sobre su papel en la serie de Starz George & Mary, donde interpreta a un personaje LGTB+ al lado de Julianne Moore. A pesar de sus dudas, el actor enfatiza la separación entre su identidad personal y sus roles. “Soy Nick, y no soy mi papel”, afirmó.

“Creo que lo más importante para mí es que me tomen en serio como artista. No voy a pedirles que lloren por mí, pero ha sido difícil ser parte de una conversación que me hace sentir como si fuera un trozo de carne en un mercado. Que esa sea la característica que me define es algo que me aterra constantemente”, agregó.

El actor de "Rojo, blanco y sangre azul" explicó que existe una separación entre su identidad personal y sus roles en pantalla. (Créditos: Prime Video/AP)

En una charla reciente con el HuffPost, mencionó que hay “una gran cantidad de razones” que explican por qué ha encarnado varios personajes gay o queer. “En primer lugar, cuento con muchos amigos pertenecientes a la comunidad y soy consciente de que muchos de ellos carecían de estas narrativas durante su juventud”, expresó, y añadió su fascinación por “la parte más vulnerable de la vulnerabilidad y la necesidad de ocultarse”. “Además, esos roles” han sido “personajes increíblemente complejos por derecho propio”.

“La idea de ti”: ¿Un homenaje a Harry Styles?

En los últimos meses, Galitzine está ganando terreno en el género romántico, como lo demuestra con su última película, La idea de ti, de Prime Video, donde actúa junto a Anne Hathaway. En este proyecto, interpreta a la estrella pop Hayes Campbell, que se enamora de una madre soltera de 40 años.

"La idea de ti" se centra en el romance entre una mujer de 40 años, y un joven artista de 25 años. (Créditos: Prime Video)

Se ha generado considerable especulación acerca de si el personaje protagónico, vocalista del grupo ficticio August Moon, se inspira en Harry Styles y su paso por One Direction. Él reconoció que Styles representa “una comparación lógica”, sin embargo, recalcó: “Creo que es crucial no excedernos en la comparación porque Harry es un individuo real, tanto en el ámbito musical como en el cinematográfico”.

Durante una reciente entrevista con V Magazine, realizada para la promoción del largometraje, Hathaway compartió el proceso de selección de Galitzine para el papel. Relató que, durante el casting, los candidatos debían escoger una canción para intentar hacerla bailar.

La banda ficticia de "La idea de ti" está inspirada parcialmente en One Direction y BTS. (Créditos: Prime Video)

Ella comentó acerca de su elección: “Oí la voz de Brittany [la vocalista de Alabama Shakes] y no pude evitar sonreír. Y él [Galitzine] captó mi sonrisa, lo que lo hizo relajarse y nos pusimos a bailar”.

Por su parte, el actor refirió a la misma audición mencionando que la conexión que tuvieron fue “única, como nada que hubiese vivido antes”. “Nos sentíamos en el aire. Estábamos emocionados, llorando juntos”, compartió con GQ.