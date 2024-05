The Death of Robin Hood: Hugh Jackman y Jodie Comer protagonizarán la película sobre el clásico personaje

Jodie Comer. REUTERS/Andrew Kelly

El icónico personaje de Robin Hood continúa inspirando nuevos proyectos cinematográficos a lo largo del tiempo. En esta ocasión, se anuncia la llegada de The Death of Robin Hood (algo así cómo La muerte de Robin Hood), una película que promete una perspectiva más oscura y pesimista de la clásica historia.

Este filme contará el enfrentamiento del legendario forajido con su turbulento pasado, tras una vida marcada por el crimen y la violencia. Su encuentro con una misteriosa mujer, después de un evento traumático, lo llevará a confrontar sus demonios internos.

La película The Death of Robin Hood ha confirmado su elenco principal, encabezado por Hugh Jackman y Jodie Comer en roles protagónicos. Jackman, conocido por su emblemático papel como Wolverine, pronto volverá a interpretar su personaje en la próxima película Deadpool & Wolverine. Por otro lado, Comer, quien pronto estará en la próxima entrega de Exterminio junto a Aaron Taylor-Johnson (Kick-Ass) y Ralph Fiennes (El Menú), desempeñará un papel crucial en esta historia.

Hugh Jackman en la próxima entrega de Deadpool. (Instagram/@VancityReynolds)

El director seleccionado para este proyecto es Michael Sarnoski, quien previamente dirigió la película Pig (2021), protagonizada por Nicolas Cage (La leyenda del tesoro perdido). Además, Sarnoski está próximo a estrenar Un lugar en silencio: día uno (A Quiet Place: Day One), la precuela de la exitosa saga apocalíptica de John Krasinski (The Office).

Sobre su participación en The Death of Robin Hood, el director expresó su entusiasmo por reinventar esta conocida historia: “Ha sido una oportunidad increíble para reinventar e innovar la historia que todos conocemos de Robin Hood. Era esencial conseguir el reparto perfecto para transformar el guión en pantalla. No podría estar más emocionado y confiado en Hugh y Jodie para darle vida a esta historia de una manera poderosa y significativa”.

La producción de The Death of Robin Hood está programada para comenzar en febrero de 2025. Aunque aún falta tiempo para obtener más detalles sobre este filme, estaremos atentos a las futuras actualizaciones alrededor de este oscuro proyecto.