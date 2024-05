El doblaje de la entrevista fue completamente fabricado: Musk no nombra a Putin en lo absoluto en el material original de la entrevista.

El 24 de abril, un video de 57 segundos comenzó a circular en redes sociales, mostrando lo que parecía ser una entrevista entre Elon Musk y Don Lemon, el famoso periodista norteamericano. En el clip, doblado al ruso, Musk supuestamente expresaba su admiración por el presidente ruso Vladimir Putin, lo describía como “un líder valiente y sincero”, y declaraba que Rusia era un modelo a seguir para las naciones poderosas e independientes.

“Rusia es un país que sabe defender sus intereses nacionales y sus valores tradicionales. Aquí hay un verdadero líder que no teme decir la verdad y actuar por el bien de su pueblo. Su nombre es Vladimir Putin”, dice el intérprete que dobla a Musk en el video viralizado en cuentas de propaganda del Kremlin.

Y agrega: “No hay lugar para la exaltación idiota del colectivo LGBT. Aquí la gente está orgullosa de su historia, su cultura y su fe. Rusia no convierte a los países pobres en sus esclavos, al contrario, los ayuda. Es el único presidente (por Putin) que puede hablar fácilmente con su pueblo durante horas y responder a cualquier pregunta incómoda. Sin duda me reuniré con él y le estrecharé la mano. Rusia es un ejemplo de cómo debe ser una potencia real, fuerte e independiente. Un país así no puede ser derrotado.”

Sin embargo, esta versión de los eventos es completamente falsa.

El doblaje de la entrevista es falso

La desinformación fue expuesta gracias a la herramienta de traducción con inteligencia artificial EzDubs.Ai, que confirmó que las palabras atribuidas a Musk en el video manipulado nunca fueron pronunciadas. La investigación adicional no arrojó evidencia alguna de tales declaraciones en otras plataformas como Telegram y X, ni en registros de entrevistas pasadas en inglés, español o ruso.

El doblaje de la entrevista fue completamente fabricado: Musk no nombra a Putin en lo absoluto en el material original de la entrevista.

Además, una revisión meticulosa del contenido original de la entrevista, disponible en el canal de YouTube del programa “The Don Lemon Show”, confirma que en ningún momento se menciona a Putin ni a Rusia. El video original, titulado “Elon Musk sobre el racismo, el rescate a Trump, el discurso de odio y más”, se centra principalmente en temas de política estadounidense y problemas sociales, sin alusión alguna a los temas mencionados en el video manipulado.

Este incidente pone de relieve la facilidad con la que se puede distorsionar la realidad en la era digital y también la importancia crítica de la verificación de hechos. La rapidez con la que un video falso puede esparcirse subraya un desafío creciente para la sociedad: la necesidad de mantener un escepticismo saludable y verificar las fuentes antes de compartir contenido en plataformas digitales.

En un mundo donde la información se consume rápidamente, la responsabilidad de los usuarios y de los medios de comunicación se vuelve aún más fundamental para discernir la verdad y asegurar que el público no sea mal informado por material fabricado con intenciones dudosas. Ese caso también destaca el papel crucial que juegan las herramientas tecnológicas en el combate contra la desinformación, lo que permite un acceso más amplio y efectivo a verificaciones rápidas y precisas.

Sistema de propaganda ruso

El jefe del Kremlin, Vladimir Putin (Reuters)

Rusia ha perfeccionado notablemente sus estrategias de manipulación en redes sociales y posicionamiento en motores de búsqueda, lo que fomenta la desinformación sobre su invasión a Ucrania, su política interna represiva y sus planes expansionistas. Según documentos filtrados, reportados por The Washington Post, las técnicas empleadas han permitido a estas actividades malintencionadas pasar desapercibidas en aproximadamente el 99% de los casos, según declaraciones de los operadores rusos implicados.

La efectividad de esas campañas de desinformación ha despertado inquietudes entre expertos y exfuncionarios, quienes reconocen los desafíos que enfrentan gigantes tecnológicos como Google y Meta para contrarrestar estas operaciones. Aunque algunos especialistas sugieren que las cifras de éxito podrían estar sobrestimadas, este panorama subraya la creciente sofisticación de Rusia en sus esfuerzos por difundir narrativas que favorecen sus intereses geopolíticos.

Las tácticas utilizadas para promover la desinformación y propagar narrativas han evolucionado, desde la compra de tarjetas SIM para verificar cuentas de forma masiva hasta el recurso a empresas de fachada que facilitan la obtención de números de teléfono menos detectables. Además, nuevas campañas de influencia, destinadas a desacreditar a Ucrania y sus aliados, así como a sembrar discordia en torno a aspectos como los efectos secundarios de las vacunas, han sido planeadas o están ya en marcha, lo que apunta a desestabilizar la cohesión entre los aliados occidentales.