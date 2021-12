Gaby Platas dio positivo a Covid-19: “Como si tuviera una gripa extrema”

(Foto: Instagram/@gabyplatas)

La intérprete mexicana, Gaby Platas, compartió en sus redes sociales que dio positivo a Covid-19. Tras su contagio diversos usuarios reaccionaron para darle ánimos y mandarle las mejores vibras.

Fue a través de una foto que subió a Twitter, la actriz dio a conocer que se contagió de coronavirus. Compartió una imagen del resultado de su prueba a covid-19, en la que se confirma que tiene el virus: “¿Qué les digo amigos?”, redactó junto a un emoji donde lamentaba haber contraído el virus.

Gaby Platas da positivo a Covid-19 Foto: Instagram/@gabyplatas

Sin embargo, horas después compartió un video en su cuenta de Instagram donde a sus seguidores les comentó los síntomas que presenta a unas horas de comunicar su contagio por Covid-19.

“Es oficial, tengo covid. La verdad es que no me siento tan mal, siento como si tuviera una gripa extrema y les mando un abracito a todos los que también tienen el virus y se sienten muy mal”, expresó la actriz de 47 años.

Por su parte sus seguidores empezaron a mandarle buenos deseos y pronta recuperación: “Cuídate mucho!!!! ¡Aprovecha para descansar! Ya estás vacunada, así que será leve. Lee todos los libros que puedas, puedes ver las pelís que querías, pero no tenías tiempo. ¡Come sano y toma tus vitaminas! Que te recuperes pronto!”, “Ayyy Gaby ya verás que todo va a estar bien, afortunadamente estás vacunada, solo mantén el reposo necesario y ocupa este tiempo para descansar lo suficiente ¡bendiciones!”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en su cuenta de Twitter.

Gaby Platas positiva a Covid-19 Foto: Instagram/@gabyplatas

Por otro lado, durante su tiempo de reposo, la intérprete estuvo contestando algunas dudas de sus seguidores y diversos usuarios le preguntaron si sabía el cómo se había contagiado, a lo que la actriz señaló: “Supongo que por una señora que estuvo al lado mío sin cubrebocas un largo rato. Pero no estoy segura”, señaló la intérprete mexicana.

Pese a la situación que esta viviendo contra el Covid-19, es importante mencionar que para la actriz mexicana, este 2021 ha sido muy fructífero a nivel profesional: durante una plática con con Infobae México, adelantó un poco sobre su nuevo proyecto La Cagué junto a Michelle Rodríguez y Jerry Velázquez.

Y es que el estreno de esta primera temporada de La Cagué marca un retorno a la televisón para Gaby Platas. Después de verla en grandes melodramas como Mi Marido Tiene Familia o Juntos El Corazón Nunca Se Equivoca donde su personaje de Amapola y su muerte fue uno de los momentos más recordados de los melodramas de televisión actual, la actriz vuelve a hacer comedía y recordó sus primeros momentos en el género.

Fotos: Cortesía

“La verdad estaba muy nerviosa cuando fui a hacer el casting, ‘está cañón, no me voy a quedar’, luego se tardaron en avisarme y entonces yo ya juraba que ‘ya, no me quede’ […]”, compartió la protagonista de Mi marido tiene familia.

“Lo de los sketches no me generaba tanto miedo pues fue algo que hice durante muchísimos años entonces ‘lo que bien se aprende no se olvida’ pero el tema de la conducción si me daba terror, pero la verdad el saber que estaba con ‘Michi’, que es nuestra team líder, me daba una seguridad y con Jerry, entonces es como ‘okay si la cago ahí están para salvarme’ y además se llama La Cagué entonces no sería tan grave, creo ¿no? ja,ja,ja”, finalizó para Infobae México sobre su regreso al arte dramático.

