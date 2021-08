Por qué Gaby Platas se operó a los 32 años para no tener hijos

Gaby Platas destapó que desde los 12 años tomó la decisión de no ser madre y su postura perdura hasta hoy (Foto: Instagram/@gabyplatas)

La actriz Gaby Platas recientemente decidió sincerarse acerca de su vida privada y, además del abuso que sufrió con su último ex esposo, destapó por qué y cómo ha decidido alejarse de la maternidad desde su juventud.

Para el canal de YouTube de la periodista Mara Patricia Castañeda, Gaby Platas habló sobre la razón por la cual decidió definitivamente no tener hijos desde los 32 años, asegurando que la maternidad es algo de lo que se sintió desapegada desde muy joven.

Su postura comenzó a formarse cuando sólo tenía 12 años y se lo comentó a su mamá, quien aseguró que como mujer, con el paso del tiempo, su idea cambiaría y resultaría teniendo al menos un hijo.

Contrario a lo que especulaba su madre, Platas fue creciendo y no se sintió cómoda con la idea de ser madre ni el “reloj biológico” le avisó que era momento de tener hijos, al contrario, su postura frente a la maternidad nunca cambió y hoy, después de 15 años de haberse operado para evitar embarazos, sigue feliz con ello.

La familia de Gaby no pensaba que fuera a mantener esa postura frente a la maternidad (Foto: Instagram/@gabyplatas)

“Desde niña tuve muy claro que la maternidad no era algo como parte de mi vida, entonces desde chiquita decía ‘no voy a tener hijos’, mi mamá decía ‘sí, sí, bueno tienes 12 años, pero con el reloj biológico vas a tener ganas’; el reloj biológico daba y daba vueltas y yo decía ‘es que en serio no tengo ganas’”, explicó la actriz.

Hace más de una década decidió operarse debido a diferentes circunstancias que atravesaba en ese momento, pero principalmente porque no era algo responsable de su parte tener un hijo sin desearlo.

“Algún día pensé que lo más responsable era operarme, porque no quiero que vaya a haber un accidente o un bebé que no haya yo deseado, me parece lo más responsable, entonces tomé la decisión y todo bien con eso”, confesó Platas durante la entrevista.

Gaby Platas se dijo feliz de su decisión de someterse a una cirugía de esterilización (Foto: Instagram@gabyplatas)

Gaby aclaró que su decisión no tiene relación con los niños, sino más bien se trata del estilo de vida que siempre ha querido mantener, por lo que le ha sido clara con sus parejas sobre su postura.

“Desde el principio fue algo muy claro de mi parte. La verdad que eso no fue un tema. Tengo tres sobrinos que los adoro, no es lo mismo, obviamente, y sí me gusta convivir con ellos, no es que no me gusten los niños”, explicó.

Otro de los motivos que la han hecho sentirse segura de su decisión fueron los abusos que sufrió a manos de Paco de la O, con quien estuvo casada por casi 10 años. Gaby destapó que aunque el actor y ella aparentaban ser un matrimonio estable, en la privacidad de su hogar todo era muy diferente.

Gaby Platas destapó el tormentoso matrimonio que sostuvo con Paco de la O (Foto: Instagram@gabyplatas/@pacodelaofe)

Incluso dijo que de entre los tres matrimonios que ha tenido, este es el único que quisiera dejar en el olvido pues vivió fuertes situaciones al lado del ex conductor de Venga la alegría.

“Hacia afuera se ve una cosa y ya dentro de casa es otra. (Divorciarnos) definitivamente fue para mí la mejor decisión. No te das cuenta que vives en entornos violentos, de infidelidad, de drogas y de repente, te acostumbras. Como mujer es muy importante el darte cuenta que ninguna mujer merece vivir en un entorno como ese y no caer en acostumbrarse. De repente uno se acostumbra a lo malo”, expresó.

