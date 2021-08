Los mejores memes del estreno de “Donda”, el décimo álbum de Kanye West

FOTO: Especial

Hace unas horas, el rapero y productor estadounidense Kanye West lanzó en todas las plataformas digitales su décimo álbum de estudio Donda y los fanáticos no dejaron de explotar su creatividad con toda clase de memes e imágenes.

A través de redes sociales, algunos usuarios compartieron memes sobre sus primeras impresiones del material discográfico, la portada enteramente en color negro y la espera que desató el álbum entre los fanáticos del creador de The life of Pablo y My beautiful dark twisted fantasy.

También abundaron los memes que se burlaron de la mercancía que presuntamente saldría con el álbum por ser enteramente de color negro y quienes destacaron la participación sorpresa de la cantante Ariana Grande, quien prestó su voz en la decimoquinta canción del álbum, “Donda”.

Después de tres listening parties, finalmente Kanye lanzó el material a las plataformas. En el disco destacan las colaboraciones de The Weeknd y Lil Baby en la canción “Hurricane”, Travis Scott y Baby Kemm en " Praise God”, Kid Cudi en “Moon” Y Jay-Z en “Jail”, esta última co-escrita por Brian Warner, mejor conocido como Marilyn Manson.

Durante la última listening party que se celebró el pasado 26 de agosto en el estadio Soldier Field de Chicago, Estados Unidos, el rapero presentó el disco que fue nombrado en honor a su madre, quien llevó el mismo nombre, y que se considera una de sus producciones más personales.

El evento fue especialmente polémico por el performance que se llevó a cabo y que tuvo como protagonista a Kim Kardashian enfundada en un vestido de boda, quien actualmente está en medio de los trámites de divorcio del rapero. Asimismo, llamó la tención por la escenografía y sus invitados.

En la parte central del recinto, Kanye pidió que recrearan la casa en donde creció y vivió durante gran parte de su vida. Asimismo, tuvo de invitados a DaBaby, Marilyn Manson.

Estos invitados invitados causaron revuelo porque ambos han estado envueltos en diferentes problemáticas: Manson fue acusado de abuso sexual, mientras que el rapero fue señalado por lanzar comentarios homofóbicos.

Kim Kardashian protagonizó uno de los momentos más hablados durante el performance volviendo loco al público al salir al escenario mientras se escuchaba al fondo la última canción que integra este material discográfico, No Child Left Behind, usando un vestido de novia para encararse con el papá de sus hijos. Dicho atuendo se trató de un Balenciaga Couture, diseñado por Demna Gvasalia, quien también ha fungido como director de arte para los dos eventos previos.

Algo que también destacó durante el show fue que Kanye se prendió fuego a sí mismo y acabó envuelto en llamas, aunque todo fue parte de su espectáculo, sus fanáticos se asombraron por lo entregado que el rapero ha sido con este nuevo material

Desde que se anunció que West se encontraba a punto de hacer publica una nueva producción, se le había visto al intérprete de You Can’t Tell Me Nothing cubriéndose el rostro y usando un estilo totalmente diferente a las prendas que había lanzado con la marca Adidas. Sin embargo, en el momento que su aún esposa se le postrara de frente, el rapero se descubrió el rostro.

Por otra parte, el portal de noticias, TMZ aseguró que los famosos siguen su proceso de separación y que no hay posibilidad de un reencuentro entre ambos en el plan amoroso. A pesar de ello, al terminar el evento, Kim y Kanye fueron captados tomados de la mano, se negaron a dar alguna declaración a la prensa sobre los avances en su trámite de divorcio, anunciado a principios de este año y que, pondría fin a su matrimonio de 7 años.

