“Estaba en shock”: Laura Carmine vivió hace años en el edificio de Avenida Coyoacán que explotó

PUEBLA, PUEBLA, 15JUNIO2011.- La producción de la telenovela, Ni Contigo Ni Sin Tí, realizó la filmación de distintas escenas en los jardines del Centro de Convenciones y un reconocido hotel ubicado en la zona. FOTO: FRANCISCO GUASCO/CUARTOSCURO.COM

Luego de que este lunes 16 de agosto se registrara una explosión en un edificio de Avenida Coyoacán, en la alcaldía Benito Juárez, se dio a conocer que una de las personas que se encontraban en el inmueble era Laura Carmine, actriz de “Luis Miguel, la serie”.

El percance fue producto de la acumulación de gas en el segundo piso del inmueble, de acuerdo con las autoridades.

En la mañana de hoy, durante el programa Sale el Sol, Laura dio a conocer su experiencia tras la explosión en el edificio donde vivía en 2016, mismo que dejó tras un incendio, declaró “Me escribe uno de mis mejores amigos, y me dice ‘Wow, Laura que bueno que saliste de ese departamento, si viste fue tu edificio y tu departamento’ y yo ¿de qué me hablas?”.

“Me dice ‘Laura estoy viendo las noticias, es el 1909, es tu departamento, es tu edificio’ y yo me quedé ayer congelada, estaba en un estado de shock, no lo podía creer” añade la actriz.

“Me empiezan a llegar noticias de que fue en departamentos Robles 207, que era donde yo vivía, salió el departamento, cuando a mí me mandan las noticias y veo la foto de mi departamento y están saliendo unas personas de ahí... no quiero llorar” dice en la entrevista para Sale el Sol.

FOTO: FRANCISCO RODRIGUEZ/CUARTOSCURO

Un corto circuito fue la razón por la cual Laura se había quedado sin nada en el departamento 207, pues sus pertenencias se quemaron dentro de la propiedad. “Yo caí en ese momento en un estado de ansiedad, yo tenía la presión y el ritmo cardíaco muy, muy, muy, muy, muy, muy exageradamente elevado, entonces me tuvieron que llevar al hospital” cuenta.

Además dice “yo me sentía totalmente sola, emocionalmente destrozada porque yo decía ‘perdí todo’”.

El accidente

Al lugar acudió la Jefa de Gobierno, Clauida Sheinbaum Pardo, quién aseguró que el Gobierno capitalino brindaría apoyo de alojamiento, así como psicológico a las 63 familias afectadas por el accidente.

“No parece que haya daños estructurales. De todas maneras se va a revisar y los gastos serían por el propio seguro. Afortunadamente estaba asegurado todo el inmueble”, afirmó.

(Foto: Twitter @SGIRPC_CDMX)

Tanto el Instituto de Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México como la Fiscalía capitalina harán la investigación correspondiente para determinar delitos de daño a la propiedad y lesiones. Mismas que ya dieron inicio.

El siniestro derivó de un “flamazo” provocado por una acumulación de gas LP dentro del inmueble; seis personas requirieron hospitalización y 22 salieron lesionadas.

Horas más tarde la Jefa de Gobierno informó sobre el fallecimiento de una persona tras la explosión en el edificio ubicado en la alcaldía Benito Juárez. “Con profunda tristeza, informo que una de las personas lesionadas por la explosión en Av. Coyoacán lamentablemente perdió la vida”, publico en su cuenta de twitter.

Añadió “Estamos en contacto con la familia para brindar todo el apoyo que sea necesario”

Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, aseguró que la familia de la víctima recibirá todo el apoyo necesario (Foto: Twitter@Claudiashein)

Para atender la emergencia llegaron al lugar elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, personal de la Cruz Roja y la Guardia Nacional. Incluso, las movilizaciones generaron un cierre de vialidades a partir de Eje 8 Sur, con alternativas a tomar Río Churubusco y Avenida Universidad.

CONTINUAR LEYENDO