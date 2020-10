La nueva polémica de Roberto Palazuelos: recibió un honoris causa respaldado por senadores y diputados que desató críticas

El famoso se mostró con su reconocimiento en mano y publicó una fotografía del documento otorgado por el Colegio Internacional de Profesionistas C&C (Foto: Instagram de Roberto Palazuelos)

El actor y empresario, Roberto Palazuelos, fue reconocido con un Doctorado Honoris Causa de parte del Colegio Internacional de Profesionistas C&C y avalado por las autoridades mexicanas, gracias a sus “aportes significativos en el campo de la actuación y dirección cinematográfica”.

El “Diamante negro” presumió este logro a través de sus redes sociales, donde compartió las fotografías del momento en que recibió el título honorífico por parte del Colegio Internacional de Profesionistas C&C, así como el respaldo del Senado de la República y la Cámara de Diputados.

De acuerdo con el documento presentado por el famoso empresario, este reconocimiento fue otorgado por “los aportes significativos en el campo de la actuación y dirección cinematográfica; poniendo en alto el nombre de México en el contexto internacional”.

La misma institución explicó que el actor también fue galardonado por la “ética profesional mostrada a la fecha, siendo un ejemplo para las futuras generaciones de la patria y de la humanidad”.

En su cuenta de Instagram, Roberto Palazuelos apareció con una toga y birrete oscuro justo antes de recibir el Doctorado Honoris Causa.

“Gracias a los senadores y diputados distinguidos Doctores por este honor”, escribió el “Diamante negro” en sus historias de Instagram.

El famoso se mostró con su reconocimiento en mano y publicó una fotografía del documento otorgado por el Colegio Internacional de Profesionistas C&C, donde se leen los motivos de este título honorífico.

“De acuerdo a las facultades que corresponden, ante los testigos de honor, Representantes de los Poderes de la Unión, Rectores Universitarios, Asociaciones civiles, Empresarios, en la CUMBRE MUNDIAL DEL CONOCIMIENTO DE MÉXICO 2020-2021, el Comité Ejecutivo del Colegio Internacional de Profesionistas C&C y las diversas Instituciones Educativas acordaron otorgar la Máxima Distinción Internacional: Doctorado Honoris Causa a Roberto Palazuelos Badeaux”, se lee en la mención.

El reconocimiento del actor llamó la atención de los internautas en redes sociales, especialmente en Twitter, donde las opiniones se dividieron.

“Y mientras tanto en México, a Roberto Palazuelos: clasista, racista, misógino, le regalan un doctorado...”, “¿¿¿Es neta???? Dios, a ver quién aguanta a Payazuelos...”, “¡Caray! ¿¿¿¿Pues cuáles logros tiene en actuación y dirección???? Jajajaja ¿¿¿¿haciendo novelas???? ¿¿¿Cuántas nominaciones y Oscares tiene??? ¡Recordemos que esos doctorados también se compran con dinero!”, “Eso es todo mi ROBERT. Felicidades master”, fueron algunos de los comentarios en la web.

Al respecto, el propio periodista Alberto Tavira escribió: “La Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, en el marco de la Cumbre Mundial del Conocimiento 2020-2021, otorgaron el DOCTORADO HONORIS CAUSA a ¡ROBERTO PALAZUELOS! No cabe duda: en este sexenio habrá más “Doctores Horroris Causa” que cables colgados de los postes de luz”.

Roberto Palazuelos reveló hace unos días que su vida ha estado plagada de altibajos. A pesar de haber nacido en una familia importante y adinerada de Acapulco, Guerrero, creció lleno de carencias tanto afectivas como monetarias.

En entrevista con el presentador mexicano, Yordi Rosado, el “Diamante negro” reveló que el distanciamiento con su madre marcó su vida y ocurrió después de que ella lo sustrajo de su casa en México para llevarlo a Estados Unidos, donde finalmente fue buscado por la familia de su padre.

Tras el conflicto entre sus padres, Palazuelos fue adoptado por su abuelo, pero al morir éste volvió al cuidado de su padre, quien finalmente le restringió los recursos monetarios para sus objetos íntimos como ropa o salidas con amigos.

El actor estudió Derecho después de que tuvo un fuerte conflicto con el ex presidente Felipe Calderón y además es un prominente empresario en el sector hotelero y la industria del entretenimiento.

“Fue muy difícil mi adolescencia, siempre digo que a mí me va tan bien ahora porque sufrí mucho de adolescente y pagué mi boleto para el éxito que tengo ahora. Fui un adolescente lleno de problemas, con la falta de mi mamá, mi papá me quiso educar trayéndome muy controlado, no dándome muchas cosas que para que yo sacara más casta y lo logró, pero me lastimó mucho... fue muy duro mi papá”, se sinceró en el canal del ex conductor de Otro rollo.

“Yo había sido un niño con muchas carencias emocionales y materiales. Siempre viví en grandes casas, siempre tuve todo, comida, grandes escuelas, pero mis cositas personales nunca”, añadió.

