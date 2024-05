Jeff Bezos: Cuál es la inesperada rutina matutina del fundador de Amazon

El magnate opta por leer el periódico, usar brevemente su móvil y disfrutar de conversaciones con su prometida, Lauren Sánchez. (Michael M. Santiago/Pool vía REUTERS)

Jeff Bezos, el fundador de Amazon y la tercera mayor fortuna del mundo según Forbes, reveló cuáles son algunos de sus hábitos matutinos, que en este caso difieren de la imagen típica de productividad frenética asociada a importantes líderes de la industria tecnológica, debido a que el magnate prioriza un enfoque pausado y consciente al inicio de su día.

Bezos admitió, durante una conversación en el podcast de Lex Fridman: “En primer lugar, me despierto y holgazaneo un rato. No soy tan productivo como se podría pensar”. Una confesión que deja en evidencia una faceta menos conocida de la rutina del actual CEO de la compañía espacial, Blue Origin.

Este tiempo de calma matutina le permite al multimillonario leer el periódico, usar brevemente su móvil y disfrutar de conversaciones con su prometida, Lauren Sánchez, acompañadas del primer café del día.

Por qué es saludable el hábito de Bezos

Este ritmo pausado contradice lo que comúnmente se percibe sobre las mañanas de personas altamente exitosas. (REUTERS/Bonnie Cash)

La importancia de este despertar lento se ve respaldada por un estudio de la Universidad de Lehigh, Estados Unidos, que subraya cómo este comienzo del día pausado y reflexivo es crucial para la reconexión del cerebro con la realidad, al permitirle pasar de un estado de reposo a la activación necesaria para enfrentar el día con energía.

Asimismo, se recomienda una transición suave entre los diversos estados de ondas cerebrales, desde Theta y Delta hasta Alpha y Beta. “Saltarse o acelerar ese proceso durante el despertar hace que el cerebro no esté en sus mejores condiciones para rendir durante el día”, explicó la investigación.

Qué son las mañanas para el fundador de Amazon

Bezos ha mencionado que no comparte el hábito de otros CEO, como Tim Cook, de levantarse durante la madrugada. (EFE/Alessandro Di Marco)

Para Bezos, las mañanas son su momento preferido para las actividades de alto nivel intelectual, reservando las primeras horas del día para las tareas más críticas y las decisiones importantes.

Además, subraya la importancia de dormir las horas correctas y aunque no ha especificado la hora exacta en la que se levanta, sí ha destacado su compromiso con dormir al menos ocho horas al día. “Me muevo bastante despacio por las mañanas”, ha afirmado el empresario.

Esta estrategia reafirma la visión de que un despertar tranquilo y meditado puede ser el secreto detrás del éxito y la energía para afrontar jornadas exigentes, especialmente cuando se trata de liderar y tomar decisiones estratégicas en empresas de miles de millones de dólares.

La actividad física también es clave

Bezos enfatiza la importancia de dedicar tiempo a la actividad física, aunque en ocasiones le cueste encontrar la motivación para ir al gimnasio. (REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Para Geir Berthelsen, fundador del Instituto Mundial de la Lentitud en Noruega, es fundamental dedicar al menos 20 minutos todas las mañanas a la inactividad antes de empezar el día. Mientras que recomienda permanecer en cama un tiempo después de que suene la alarma, alejado de las notificaciones del teléfono, seguido de actividades tranquilas como la meditación o ejercicios de respiración.

La activación completa llega con la práctica de ejercicio, algo que Bezos no siempre desea hacer, pero reconoce como esencial para generar endorfinas y motivación.

“La mayoría de los días no es tan difícil para mí. Pero algunos días es realmente difícil y lo hago de todos modos”, compartió Bezos, enfatizando cómo la actividad física le proporciona la energía necesaria para mantenerse alerta y satisfecho durante el resto del día.

La rutina matutina de Jeff Bezos subraya un mensaje esencial en tiempos donde el ritmo de vida parece acelerarse constantemente. (REUTERS/Bonnie Cash)

“No te quiero engañar y es doloroso. Me pregunto: ¿por qué estoy aquí en el gimnasio? No quiero”, sin embargo, Bezos también aclara “sé que me sentiré mejor después si lo hago. Y así, es como encuentro la verdadera fuente de motivación. Me doy cuenta de los días en los que me lo salto, no estoy tan alerta. No me siento tan bien”.

Este enfoque holístico hacia las mañanas contrasta con las rutinas más aceleradas comúnmente asociadas con los empresarios, redefiniendo lo que significa comenzar el día de manera productiva. Al respetar los ritmos naturales del cuerpo y permitir tiempo para la contemplación, Bezos subraya una filosofía que equilibra bienestar con éxito empresarial, una lección de vida más allá del mundo corporativo.