Las nueces orgánicas se relacionan con enfermedades graves por E. coli

MIÉRCOLES, 1 de mayo de 2024 (HealthDay News) -- Las nueces orgánicas de un productor de California que se distribuyeron a tiendas naturistas y cooperativas de 19 estados se han vinculado con casos graves de la enfermedad por E. coli, informaron el martes las autoridades federales.

Hasta el momento, 12 personas se han enfermado; siete estaban tan enfermos que requirieron hospitalización, según la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EE. UU. Se han identificado seis casos en California y en el estado de Washington. No se han reportado muertes.

Las nueces fueron producidas y distribuidas por Gibson Farms de Hollister, California, y por lo general se vendían en contenedores a granel en las tiendas, aunque algunas podrían haber reempaquetado las mitades y trozos de nueces sin cáscara en envases o bolsas de plástico, dijo la FDA.

Las nueces se vendieron en 19 estados: Alaska, Arkansas, Arizona, California, Colorado, Hawái, Idaho, Kansas, Luisiana, Montana, Nebraska, Nuevo México, Nevada, Oregón, Dakota del Sur, Texas, Utah, Washington y Wyoming.

"Los funcionarios de salud pública estatales y locales han entrevistado a las personas sobre los alimentos que comieron en la semana anterior a enfermarse", anotó la FDA. "De las 10 personas entrevistadas, las 10 [100%] informaron haber comido nueces, y casi todas informaron haber comprado nueces orgánicas en contenedores a granel en cooperativas de alimentos o tiendas de alimentos naturales".

Los investigadores de la FDA rastrearon el brote hasta Gibson Farms, que emitió un retiro de la compañía el 27 de abril.

"Los minoristas y distribuidores que compraron cajas retiradas del mercado de mitades y trozos de nueces orgánicas de Gibson Farms, Inc. con los códigos de lote 3325-043 y 3341-501 no deben vender este producto y deben notificar a sus clientes sobre el retiro", dijo la FDA. Las tiendas deben comunicarse con sus proveedores si no están seguros de si recibieron las nueces contaminadas.

Las tiendas que saben que vendieron los productos entre octubre y finales de abril también deben alertar a los clientes, dijo la FDA.

"Los consumidores que compraron mitades y trozos de nueces orgánicas en contenedores a granel en las tiendas que se enumeran a continuación deben revisar sus despensas, refrigeradores y congeladores, y no deben comer las mitades y trozos de nueces orgánicas", dijo la FDA. "Si tiene estos productos en su casa, no los coma ni los use, deséchelos y limpie y desinfecte las superficies que tocaron".

La E. coli es una infección bacteriana gastrointestinal grave que puede desencadenar calambres estomacales intensos, diarrea, fiebre, náuseas y/o vómitos. Los síntomas suelen comenzar a los pocos días de consumir alimentos contaminados.

En algunos casos, la E. coli puede provocar heces con sangre y "un tipo de insuficiencia renal llamada síndrome urémico hemolítico (SUH), o el desarrollo de hipertensión, enfermedad renal crónica y problemas neurológicos", advirtió la FDA.

FUENTE: Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU., alerta de noticias, 30 de abril de 2024