"Mi carrera como actor estaba muy bien, seguramente con el tiempo me hubiera convertido en un primer actor, quizá tendría más respeto por parte de la industria pero tenía que cumplir mi sueño, respetarme a mí, darme mi lugar y ahora no me tengo que esconder, no tengo que estarme cuidando, alguna vez me lo dijo Angelica María, que yo hubiera sido un gran actor, pero, ya está, también puedo ser una gran actriz", explicó en una entrevista para Univision en junio de 2018.