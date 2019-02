Cuando Meghan conoció la noticia que su padre había sufrido un ataque al corazón; "lo llamó y le envió mensajes hasta la noche previa al casamiento.

Le decía, 'Por favor contesta. Te amo y tengo miedo'", añadieron sus amistades y revelaron que la futura mamá le envió una conmovedora carta a Thomas. "Le dijo 'papá me rompiste el corazón. Tengo un sólo padre. Por favor deja de victimizarme a través de los medios, así podemos reparar nuestra relación´". Sin embargo, afirman que la respuesta del padre no fue lo que Meghan esperaba ya que tras escribir otra extensa misiva, le terminó pidiendo sacarse una foto juntos. "Sintió como que 'eso es todo lo contrario a lo que te estoy diciendo. Te dije que no quiero que nos comuniquemos a través de los medios y tú me estás pidiendo que nos manejemos a través de la prensa. ¿Acaso no escuchaste nada de lo que dije?'".