“Morgan vs Trump”: la polémica detrás del avance que mostró al ex presidente abandonando una entrevista por la mitad

El ex presidente conversó con Piers Morgan

Promocionada como “la más explosiva del año”, la entrevista del presentador Piers Morgan al ex presidente estadounidense Donald Trump ya está generando polémica antes de su estreno, con un trailer que generó acusaciones de una edición engañosa sobre la conducta del líder republicano.

El video de 30 segundos resumió un tenso cruce del antecesor de Joe Biden, quien parece ofuscarse cuando el entrevistador le recuerda que la elección del 2020 fue libre y justa. “Usted perdió”, recalcó. Trump respondió: “Solo un tonto pensaría eso”. Entonces, Morgan le pregunta entonces a Trump si cree que es un tonto, y él responde: “Ahora sí”.

Trump, frecuentemente acusado de mentir en sus declaraciones, asegura que es una persona franca y vuelve a girar el dardo sobre su entrevistador. “Creo que soy un hombre muy honesto, mucho más honesto que tú, de hecho. No creo que seas genuino”.

El trailer termina con Trump levantándose de su asiento y pidiendo que apaguen las cámaras, lo que da a entender que se paró antes del tiempo pactado.

No obstante, Trump se molestó y dio su versión de los hechos: es una edición engañosa.

El equipo del ex presidente dijo que los comentarios finales fueron pronunciados cuando ya había terminado el diálogo e intercambiaron saludos, pero que fue editado para lograr un efecto dramático.

Trump no ha cambiado de postura: insiste en que ganó las elecciones de 2020 (Reuters)

“Este es un intento patético de utilizar al presidente Trump como una forma de revivir la carrera de un presentador de televisión fracasado” , dijo Taylor Budowich, portavoz del líder republicano, que buscaría ser candidato en 2024.

El programa, de 75 minutos de duración, se emitirá este lunes en el gran estreno del canal británico TalkTV, del magnate Rupert Murdoch. Los periódicos sensacionalistas The Sun y New York Post, también propiedad de Murdoch, publicaron este jueves en primera página noticias afirmando que Trump abandonó la entrevista, en una campaña de marketing global para el nuevo canal y el nuevo programa de Morgan, Piers Morgan Uncensored.

El periodista, que años atrás fue despedido como editor del Daily Mirror por publicar fotos falsas, se refirió a la polémica: “Dice que son unas elecciones amañadas, y ahora dice que tengo un trailer amañado. Lo que yo diría es que vean la entrevista. Todo estará ahí. No haremos ninguna edición engañosa”.

E insistió en que no hay nada falso en el adelanto: “La promo refleja exactamente lo que ocurrió. Donald Trump se enfadó mucho por una cosa en particular y no pudo dejarlo pasar. Pero cuando la gente vea la entrevista verá que tenemos intercambios agradables. Siempre lo hemos hecho antes. Pero está latente ese enfado que sentía por lo que se le dijo antes de que empezáramos la entrevista”.

El año pasado, el presentador abandonó el programa Good Morning Britain de la cadena ITV tras negarse a pedir disculpas por los comentarios que hizo sobre Meghan Markle, duquesa de Sussex, blanco habitual de sus críticas.

Ante la polémica con Trump, pareció contento. “Le dije a mi equipo, la única manera de que esto se haga más grande es si me despierto por la mañana con una declaración personal de Donald Trump. A las 5 de la mañana sonó mi teléfono, ¡y ahí estaba!”, se regodeó en ITV.

SEGUIR LEYENDO: