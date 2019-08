Las impactantes imágenes abrieron el debate en las redes y no faltaron los usuarios que reclaman su captura ante el temor de "posibles contagios". Afortunadamente, "la cacería" fue rápidamente desactivada. Es que el personal del Departamento de Recursos Naturales del Refugio de Vida Silvestre de Minnesota (DRN) se contactó con la fotógrafa y disipó las dudas: el ciervo tiene un caso grave de Fibromatosis que no es contagiosa para los humanos y no es mortal para los ciervos.