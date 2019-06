"Todo el mundo está diciendo que soy un belicista. Y ahora dicen que soy un pacifista. Y, a decir verdad, creo que no soy ninguno de los dos", les dijo Trump a los reporteros. "Soy un hombre con sentido común. Y eso es lo que necesitamos en este país, sentido común. Pero no me gustó la idea de que ellos (los iraníes) derribaran a sabiendas un dron no tripulado y luego nosotros matamos a 150 personas".