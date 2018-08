Según consigna el periódico The New York Times tras tener acceso a los archivos checos que desenmascararon a los ex soldados de las SS, tanto el Sr. Palij como Jaroslaw Bilaniuk y Mykola Wasylyk lograron ingresar al país del norte gracias a un trabajo en conjunto que involucró la creación de rebuscadas fachadas para borrar su macabro pasado y poder tener una nueva vida, en busca de su inmerecido "sueño americano".