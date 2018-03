Dentro de la red social, explicó Wired, no hay claridad sobre cómo enfocar la cuestión de las noticias. Por un lado, dos tercios de los estadounidenses se informan en las redes sociales; por otro lado, Facebook insistió en que sólo era una plataforma, y no un medio, hasta que la crisis de las noticias falsas reveló que la frontera no era tan definida.