PSG renovó el plan para ganar la Champions League y buscará el fichaje de tres figuras

PSG buscará tres refuerzos en el próximo mercado de pases (REUTERS/Stephane Mahe/File Photo)

Paris Saint Germain inició la temporada a paso firme al ganar el Trofeo de Campeones, liderar con comodidad en la Ligue 1 (único invicto de la competencia) y clasificar a los octavos de final de la Champions League (chocará ante Bayern Munich), la gran obsesión. Sin embargo, los de la capital francesa no se conforman y van por más.

Según informa Le Parisien, Luis Campos ya inició un plan de ataque para reforzar al equipo en la próxima ventana de transferencias. El rotativo informa que el club “no esperará al Mundial” ni al 1 de enero, día en que abrirá de manera oficial el mercado de pases. Los galos quieren reforzar su plantel en tres puestos claves: un marcador central, un mediocampista y un centroatacante.

En la defensa, producto de las lesiones de Presnel Kimpembe y Danilo Pereira (es mediocampista pero retrocedió algunos metros durante buena parte del torneo para jugar en la última línea), Christophe Galtier solicitó el arribo de un viejo anhelo: Milan Skriniar.

Milan Skriniar, un viejo anhelo del PSG (REUTERS/Daniele Mascolo)

El eslovaco es una debilidad del PSG, quien lo buscó hace unos meses pero los 80 millones que pidió el Inter truncó cualquier tipo de negociación. Los líderes de la Ligue 1 confían en que ahora el panorama podría ser otro, ya que al defensor solamente le quedan seis meses de contrato y especulan con la posibilidad de que esto haga que baje su cotización. El rotativo también recalca que en caso de no llegar a un buen puerto con el hombre del neroazzurro buscarán fichar a otro defensor.

Con el italiano Marco Verratti y el portugués Vitinha como puntales, Paris Saint Germain considera que debe sumar una pieza en la zona media. “Es posible que en este sector en la primera fase de grupos de la Champions demostrara que le faltaba un jugador de impacto, capaz de frustrar la intensidad contraria”, explicó el diario galo.

Joao Félix, el apuntado para reforzar la delantera (EFE/ Kiko Huesca)

También hizo mella la famosa frase de Kylian Mbappé, quien aseguró que “Juego de forma diferente con Francia. Me piden que haga cosas diferentes aquí que en el PSG. Aquí tengo mucha más libertad. El entrenador sabe que tenemos a Giroud como 9 que fija las defensas y yo puedo ir al espacio. En París es diferente, eso no existe. Me piden que haga de pívot y es diferente”.

Ante este escenario, el club buscará sumar un delantero para generar variantes dentro del trío conformado por Mbappé, Neymar y Lionel Messi. Tras los fracasos por incorporar al polaco Robert Lewandowski y al italiano Gianluca Scamacca, quienes finalmente recalaron en Barcelona y West Ham respectivamente, todos los cañones ahora apuntarían al portugués João Félix. El joven de 22 años vería con buenos ojos dejar el Atlético de Madrid y PSG buscará cerrarlo mediante un préstamo.

Seguir leyendo: