Tensión total en PSG: los Ultras apuntaron contra el presidente y dejaron una preocupante advertencia para el próximo partido

Nasser Al-Khelaïfi, apuntado por los fanáticos radicales del PSG

Nasser Al-Khelaïfi no atraviesa su mejor momento. Después de un mercado de múltiples inversiones en busca de la Champions League que tanto se le negó en los últimos años, el París Saint Germain fue eliminado de la actual edición frente al Real Madrid. Luego de ganar 1-0 en la ida de octavos de final en Parque de los Príncipes, los Merengues torcieron la historia y avanzaron a la siguiente instancia. Mientras se habla de una limpieza total en la plantilla de los parisinos, los ultras se expresaron y apuntaron contra el presidente, quien se mostró muy nervioso tras la eliminación.

“La inaceptable e inevitable desilusión que anunciábamos y temíamos lamentablemente se ha hecho realidad”, fue el inicio de un comunicado que circuló en las redes sociales y apuntó principalmente al mandatario árabe, al que cuestionaron por sus manejos y escasa presencia en el club. “¿Cómo tener el deseo de revertir todo para los parisinos cuando a menudo te paras a saludar desde el punto de penal y has estado más a menudo en la Fashion Week que en una reunión con los representantes de tus propios seguidores?”, fue una de las preguntas retóricas.

Los fanáticos más radicales, que se autodenominan “Colectivo Ultras París” también insinuaron que no es Mauricio Pochettino quien toma las decisiones en el vestuario, aseguraron que los suplentes están cómodos por los altos salarios que perciben y hasta criticaron los diversos colores de camisetas que se implementaron y no corresponden a los tradicionales del equipo.

Los ultras del PSG, furiosos tras la eliminación de la Champions League (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

“La situación del club exige ahora una reorganización completa a todos los niveles y la presencia diaria de su presidente”, exigieron. Y dejaron una advertencia de cara al compromiso de mañana por la Ligue 1: “Contra Bourdeaux este domingo mostraremos nuestro descontento y pedimos a todos los amantes del club presentes que se unan en nuestras acciones sin violencia”.

EL COMUNICADO COMPLETO DE LOS ULTRAS:

La inaceptable e inevitable desilusión que anunciábamos y temíamos lamentablemente se ha hecho realidad.

¿Cómo tener esa fe que mueve montañas cuando tu temporada parece empezar en febrero y juegas competiciones nacionales a ritmo de senadores?

¿Cómo tener un plan de juego real cuando tu equipo es solo una pila de pocas o ninguna estrella complementaria?

¿Cómo puede un entrenador ser el jefe respetado de su vestuario cuando claramente no es quien verdaderamente toma decisiones?

¿Cómo regenerar un grupo cuando los eternos suplentes pueden conformarse con llegar al final de sus contratos cómodos por sus salarios?

¿Cómo sentir la fuerza inmutable de la historia de tu club cuando tus colores son alternativamente negro, fucsia, rosa, amarillo?

¿Cómo tener el deseo de revertir todo para los parisinos cuando a menudo te paras a saludar desde el punto de penal y has estado más a menudo en la Fashion Week que en una reunión con los representantes de tus propios seguidores?

No tenemos poca memoria. Sabemos que nuestro regreso se debe al presidente Nasser Al-Khelaifi, no hay nada personal aquí pero está claro que no es el hombre para este trabajo.

La situación del club exige ahora una reorganización completa a todos los niveles y la presencia diaria de su presidente.

PSG Norte merece gente que lo atienda y no gente que lo use.

Contra Bourdeaux este domingo mostraremos nuestro descontento y pedimos a todos los amantes del club presentes que se unan en nuestras acciones sin violencia.

Seguiremos movilizados mientras no se implementen grandes cambios reales. ¡Lo hacemos por el interés del club, no de una marca, no de un producto que comercialice nuestro club!

Allez París

Colectivo Ultras París.

