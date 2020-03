Por su parte, el diario SPORT, explica que los sueldos de Lionel Messi, Antoine Griezmann, Arturo Vidal y el resto de los integrantes del equipo, ocupan gran parte del presupuesto: “En el presupuesto anual, la mayor parte de los gastos corresponde al salario de los jugadores. En el caso del Barça, por encima del 70%. Si los clubes solo han disputado 2/3 partes de la temporada, no tendrán (o no tienen) liquidez para hacer frente a unos salarios de unos jugadores a los que no pueden rentabilizar... ¿Qué pasa si no se puede pagar a los jugadores?”