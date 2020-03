“Esta mañana la Fiscalía lusa ha venido a mi domicilio en Oporto, como ha ido a otros 76 domicilios de sociedades deportivas, jugadores y clubes, para pedirme documentación. Me he puesto a su entera disposición. La TRANSPARENCIA es uno de mis principios”, escribió Casillas, ex arquero del Porto y candidato a presidir la Real Federación Española de Fútbol.