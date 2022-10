Iker Casillas tuvo otro extraño comentario en las redes sociales y la publicación se hizo viral

Iker Casillas volvió a ser protagonista por otro mensaje en las redes sociales (REUTERS/Carl Recine)

Iker Casillas volvió a estar en el centro de los comentarios en las redes sociales después de haber publicado un extraño mensaje en su cuenta de Twitter. Después de protagonizar un polémico intercambio con su ex compañero de la selección de España Carles Puyol en el que escribió: “Espero que me respeten: soy gay”, el ex arquero del Real Madrid volvió a tener una extraña reacción.

Ya entrada la madrugada en Europa, Casillas publicó lo siguiente: “Qué ganas de pegarme siete tiros en los testículos”. Rápidamente, sus palabras dieron la vuelta al mundo y el tuit se hizo viral. Generó más de 17.000 retuits, 6.000 tuits citados y más de 111.000 me gusta, en números que alcanza un influencer en las redes.

La publicación del ex arquero del Real Madrid que causó furor

Frente a este nuevo mensaje, todos se preguntaron cuál fue la razón de lo escrito por Iker y un usuario conectó su reacción con una muy similar que había tenido algunas horas antes Ibai Llanos. El famoso streamer publicó “Qué ganas de pegarme siete tiros en los cojones” poco tiempo después que el RB Leipzig se pusiera 2-0 antes de los 20 minutos de juego en el duelo que el conjunto de Alemania finalmente venció al Real Madrid por la jornada de la Champions League (3-2)

De esta manera, el portero campeón del mundo en Sudáfrica 2010 con La Roja utilizó casi el mismo vocabulario para mostrar su descontento con el arranque de partido que tuvieron los Merengues en territorio bávaro. Además de esos, Casillas hizo otros dos posteos en relación a la caída de su histórico equipo.

El posteo inicial del streamer Ibai Llanos

“‘Se aprende más de una derrota que de 10 victorias seguidas’ #UCL I agree”, publicó, dando cuenta de esa frase sobre cómo debería utilizar la derrota el equipo de Carlo Ancelotti pensando en el futuro de la competencia. Por eso puso “estoy de acuerdo” en inglés.

La última publicación que Casillas realizó ya a las 2 de la madrugada según el huso horario de su cuenta fue un análisis de cara a la última fecha de la fase de grupos de la Copa de Europa. “El Real Madrid ha perdido, pero aún así es el que más fácil lo tiene para pasar de ronda. No se juega nada en la última jornada el Celtic. Esos tres puntos te hacen ser primero. Sí, todo puede pasar, pero lo normal es que pasen primeros de grupo”.

Hay que recordar que el Real Madrid venía invicto hasta el momento en la Champions con tres triunfos y un empate, por lo que se mantiene al frente de las posiciones con 10 puntos, uno más que el Leipzig (9 unidades). En la última jornada del Grupo F, los campeones de la última edición recibirán en el estadio Santiago Bernabéu al Celtic FC, de Escocia, que está último. De ganar, se asegurarán la primera posición. Por su parte, los alemanes visitarán al Shakhtar de Ucrana en el Pepsi Arena de Varsovia, Polonia.

Seguir leyendo: