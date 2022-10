Tras el éxito del documental, Figo recordó su salida del Barcelona: “Si no hubiera sido Real Madrid, quizás no me hubiera ido”

Luis Figo, de 49 años, jugó en Real Madrid entre 2000 y 2005 (Reuters)

La venta de Luis Figo de Barcelona a Real Madrid en el año 2000 generó un terremoto en el fútbol mundial en aquel entonces que aún tiene réplicas y eso ha quedado demostrado con el éxito del documental estrenado en Netflix a finales de agosto de este año. Ahora, el día anterior a la disputa del clásico de España, el ex futbolista recordó aquel momento que cambió su carrera.

En diálogo con el periódico británico The Guardian, el portugués reconoció que una de las mayores razones por las que aceptó la oferta del cuadro blanco era justamente porque allí se convertiría en pieza clave de un equipo con ambiciones continentales: “En el Barcelona lo tenía todo, pero piensas: ‘No es que me vaya a un club de segunda’. Si no hubiera sido el Madrid, quizás no me hubiera ido. Era un reto, una decisión basada en sentirme valorado, en convencerme de que iba a ser una pieza importantísima. Pudo haber sido una cagada pero no lo fue, gracias a Dios...”.

Figo era por entonces ídolo del elenco azulgrana, campeón de La Liga, y ese año ganó el Balón de Oro. Pero, tras la asunción de Florentino Pérez aceptó cambiarse de ciudad y abandonar Cataluña rumbo a la capital de España. Aquella decisión es aún tildada de traición por los seguidores culés.

Figo volvió a vestir la camiseta del Real Madrid para un partido entre leyendas en 2021 ante Barcelona celebrado en Tel Aviv, Israel (Reuters)

Tanto es así que el ex jugador contó que su fichaje a la Casa Blanca hizo que perdiera algunas amistades: “Tal vez fue bueno porque pensé que eran amigos y no lo eran. Te das cuenta. Cuando pasó, ya no quieren aparecer contigo por cómo se ve en Barcelona. Es complicado, pero lo entiendo. Bueno, no entiendo, pero no me importa. Al final yo tengo un concepto muy fuerte de la amistad, así que te sorprende; sufres porque tienes una relación con personas que crees que son únicas y no resulta así”.

Con respecto a la intervención en el fichaje de Florentino Pérez, su representante, su esposa y varios actores más que participan del documental, Figo fue claro: “El que decide si voy o no soy yo. Lo tenía todo en el Barcelona, pasarme al Real Madrid me pasó factura. Yo estaba muy tranquilo, aunque al mismo tiempo tenía un deber de cuidar a los que trabajaban conmigo. Pero la decisión la tomo yo, soy el responsable de ello, de mis acciones. La decisión de sacarlos de esa responsabilidad es solo mía. Y un año después dejo de trabajar con mi agente. Por algunas situaciones que surgieron. Dije: ‘OK, asumiré la responsabilidad de nuevo. A partir de ahora, tú tienes tu vida, yo tengo la mía”.

Este domingo, Real Madrid y Barcelona protagonizarán el clásico de España en el Santiago Bernabéu por la fecha 9 de La Liga. En América Latina podrá seguirse a través de la pantalla de DirecTV.

