El grupo que le tocó a Ecuador en el Mundial de Qatar 2022

Soccer Football - World Cup - Final Draw - Doha Exhibition & Convention Center, Doha, Qatar - April 1, 2022 Draw assistant Bora Milutinovic draws Ecuador REUTERS/Kai Pfaffenbach

¿Qué grupo le tocó a Ecuador en el Mundial de Qatar? El sorteo realizado el 1 de abril determinó que el país sudamericano sea parte del Grupo A, donde compartirá la zona con el país anfitrión, Senegal y Países Bajos. El combinado de Gustavo Alfaro tendrá su primer examen el domingo 20 de noviembre ante los cataríes en el Estadio Al Bayt, en la ciudad de Al Khor.

En caso de que los sudamericanos avancen a la siguiente fase del torneo, sus rivales en los octavos de final saldrán del grupo B, conformado por Inglaterra, Irán, Estados Unidos y Gales.

A la Tricolor le tocó un desafío importante, puesto que dos de sus rivales cuentan con jugadores de primer nivel en el fútbol europeo. Tras su estreno ante Catar el 20 de noviembre, Ecuador tendrá que jugar contra las dos selecciones con las que, en teoría, se disputará uno de los dos puestos a los octavos de final. Primero será el duelo contra los Países Bajos en el Estadio Internacional Khalifa de Doha el 25 de noviembre. En ese mismo estadio cerrarán la fase de grupos ante Senegal, el 29 de noviembre en un partido que desde el papel será el que decida la suerte de ambas selecciones.

Catar

Almoez Ali es el nombre a seguir en la selección anfitriona REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

Aun con toda la controversia que rodeó su elección como sede de la Copa del Mundo, es innegable que Catar ha realizado un esfuerzo para estar a la altura de las circunstancias. No solo como país anfitrión, sino para conformar una selección que, al menos, sea un animador durante la primera ronda.

Catar es la vigente campeona de la Copa Asia, celebrada en 2019 en Jordania. Allí superó en la final por 3-1 a Japón, y ya tiene asegurado un lugar en la edición de 2023 que se disputará en China. Incluso se las arregló para sumarse como país invitado a la Copa América de 2019, donde terminó eliminada en primera ronda, y en la Copa Oro de la Concacaf en 2021, alcanzando de manera sorprendente las semifinales.

La característica más notable de Catar en cuanto a estilo de juego es que arman su equipo desde atrás. Siempre juegan con línea de 5 en defensa. No son un equipo demasiado veloz, pero lo compensan con el físico y una distribución de balón larga.

Dirigidos por el español Felix Sánchez, la gran figura del equipo es Almoez Ali, delantero que juega en el Al-Duhail SC. Tiene un récord curioso: ha marcado en tres competiciones continentales de selecciones en distintas confederaciones. En la Copa Asia de 2019 fue el goleador del campeonato con 9 anotaciones, una de ellas en la final ante Japón. En la Copa América de ese mismo año, Ali convirtió uno de los dos goles en el empate a dos contra Paraguay. En la Copa de Oro de la Concacaf se confirmó como la gran referencia ofensiva de su país, anotando cuatro goles durante el torneo.

Países Bajos

Virgil Van Dijk, capitán de la selección de los Paises Bajos. REUTERS/Piroschka Van De Wouw

Tras perderse el Mundial de 2018, los tulipanes vuelven a la Copa del Mundo en la que será su undécima participación con un equipo que, en principio, no genera expectativas de llegar demasiado lejos. Los referentes son el central Virgil Van Dijk del Liverpool y Memphis Depay del Barcelona. Los nombres más destacados del cuadro naranja están sobre todo en la defensa: Matthijs de Ligt de la Juventus, Nathan Aké del Manchester City y Denzel Dumfries del Inter De Milán completan una línea defensiva de las más confiables del Mundial.

También hay buenos jugadores de contención como Georginio Wijnaldum de la Roma y Teun Koopmeiners de Atalanta. Sin embargo, en ataque hay más dudas, puesto que si bien Davy Klaessen y Frenkie De Jong son capaces de generar juego ofensivo, el ataque depende casi que exclusivamente de Depay. Las otras opciones entre los delanteros no gozan de la misma confianza y experiencia del 10 de la selección.

Por lo demás, es el mismo equipo práctico, disciplinado y ofensivo que los seguidores están acostumbrados a ver, con Louis Van Gaal en el banquillo en su tercer ciclo al mando de la Selección. El Mundial se presenta como la oportunidad de redimirse por los sorpresivos reveses de los últimos años. Tras no clasificarse al Mundial de 2018, en la Eurocopa 2020 no pasaron de los octavos de final tras caer eliminados de forma inesperada ante la República Checa. No obstante, en la Nations League se aseguraron un lugar en la Final Four, donde enfrentarán a Croacia en junio de 2023.

Senegal

Sadio Mané, la gran estrella de Senegal (Photo by SEYLLOU / AFP)

Los ‘leones de la teranga’ se presentan en la previa como el equipo al que Ecuador tendrá que superar a toda costa si desea avanzar a la siguiente ronda. Tras caer eliminados en la primera ronda del Mundial de 2018, Senegal ratificó el buen trabajo que viene realizando su entrenador Aliou Cissé con dos finales consecutivas de la Copa Africana de Naciones. La primera en 2019, celebrada en Egipto donde cayeron ante Argelia por la mínima diferencia. La segunda en 2021, disputada en Camerún, donde superaron al Egipto de Mohamed Salah desde los doce pasos.

Egipto fue precisamente la selección que Senegal eliminó en el repechaje que disputaron ambos países para decidir quien se aseguraba su tiquete a Qatar 2022. Tras una victoria por la mínima para cada lado, en la definición desde el punto penal los senegaleses se impusieron 3-1, con su estrella Sadio Mané convirtiendo el penalti decisivo y Salah fallando uno de los del ‘faraón’.

El jugador del Bayern Munich es la pieza clave de su selección. Con una movilidad en ataque de nivel mundial y una facilidad tanto para generar juego como para convertir goles, el ex-Liverpool es el hombre del que Ecuador tendrá que cuidarse más. Eso sí, no es el único a tomar en cuenta.

La defensa cuenta con la solvencia del guardameta Edouard Mendy y el central Kalidou Koulibaly, ambos al servicio del Chelsea. En la mitad cuentan con el experimentado Idrissa Gueye, mientras que en ataque junto a Mané está Keita Baldé, actualmente en el Spartak de Moscú. Estos nombres permiten que el conjunto africano sea uno muy versátil, capaz de recurrir a la técnica o el juego físico según lo exija la situación.

LA AGENDA DE ECUADOR EN EL MUNDIAL

• FECHA 1:

Domingo 20 de noviembre

19hs: Catar vs. Ecuador (Al Bayt Stadium)

• FECHA 2:

Viernes 25 de noviembre

19hs: Paises Bajos vs. Ecuador (Khalifa International Stadium)

• FECHA 3:

Martes 29 de noviembre

18hs: Ecuador vs. Senegal (Khalifa International Stadium)

