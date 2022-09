10 frases de Gerónimo Rulli: lo que más lo sorprendió de Messi y el secreto de la Scaloneta

El arquero conto intimidades del equipo albiceleste

Gerónimo Rulli fue convocado para los últimos dos partidos amistosos de la selección argentina previos al inicio del Mundial de Qatar y con esto parece haberle ganado la pulseada a Juan Musso, ausente en la nómina para los duelos ante Honduras y Jamaica. El arquero del Villarreal parece haberse ganado un boleto al gran certamen, al igual que Emiliano Martínez y Franco Armani, y de eso habló en una charla con el canal TyC Sports.

El ex Estudiantes se mostró muy feliz de ser tenido en cuenta por Lionel Scaloni y en diálogo con el programa Líbero, contó cuál es el secreto del equipo que lleva 33 partidos invicto y además ha ganado la última Copa América ante Brasil en el Maracaná: “Se vive un ambiente diferente, que parece que todo está encajado. Es como un reloj. Todas las piezas están unidas de forma perfecta y todo funciona excelente. El que llega nuevo se siente cómodo y eso es lo más importante porque es mucho más simple que demostrar por qué estás en la Selección”.

En este sentido, le dejó un mensaje a los hinchas a dos meses del inicio del Mundial de Qatar: “Que se queden tranquilos. Esté quien esté, el que se ponga la camiseta va a dejarla piel y no es decirlo por decirlo, es algo que está instaurado en el plantel. Ojalá que todos los santos se alineen y podamos conseguir eso que todos los argentinos queremos”.

El arquero de 30 años surgido de Estudiantes de la Plata fue convocado por primera vez para la selección argentina en 2015 para participar de una gira por los Estados Unidos y allí conoció a Lionel Messi. “Lo que más me sorprendió de él es el seguimiento que tiene. Es exagerado. Me acuerdo que estuvimos en Washington y después nos íbamos a Nueva York en unas combis y nos seguía una caravana de 100 autos simplemente para ver a Leo”.

Gerónimo Rulli parece haberse afirmado como el tercer arquero de la selección argentina (AFA)

Además, se animó a responder un ping-pong sobre los futbolistas que integran la Scaloneta:

El más fastidioso: “Germán Pezzella. Lo cargamos porque es rústico. Es de los calentones del equipo”

El más jodón: “Rodri De Paul y El Papu Gómez. Están constantemente haciendo bromas”.

El más fachero: “El Tucu (Joaquín) Correa es fachero, el que se arregla, el que sale bien peinadito”.

El que juega bien a todo: “Leo Paredes. En el Truco es el mejor del plantel. Ping-pong, pool, truco, es siempre de los mejorcitos”.

A menos de dos meses para el debut de la Argentina contra Arabia Saudita el 22 de noviembre, Rulli no dudó en dar sus tres candidatos para ganar el Mundial en Qatar y aprovechó para mufarlos: “Brasil, España y Francia. Son campeones los tres, sin dudas. Es más, le van a dar una Copa a cada uno”.

Por otra parte, Rulli recordó su paso por el equipo que disputó los Juegos Olímpicos 2016 en medio de un caos institucional en la AFA ocurrido tras la intervención de la Comisión Normalizadora. Aquel equipo de juvenil no pudo contar con todos los futbolistas deseados y, bajo la improvisada dirección técnica de Julio Olarticoechea, se despidió en primera ronda: “No había presidente (en AFA), había renunciado el Tata (Martino), nos hicieron pelear con nuestros clubes porque querían que volvamos... Fue una desprolijidad, un momento muy feo. La primera semana éramos seis o siete entrenando. Una locura. No teníamos ropa”.

A su vez, el arquero del Villarreal reveló que en 2015 estuvo muy cerca de jugar en Boca Juniors, pero finalmente la trasnferencia no se hizo porque la Real Sociedad se negó a soltarlo: “Tenía ganas de volver, tenía ganas de jugar en Argentina un tiempito y estar cerca de la familia. No sé si me llamó Guillermo (Barros Schelotto), creo que intercambiamos mensajes. Yo estaba dispuesto a volver porque no pasaba por un buen momento personal”.

Finalmente se quedó en España y en la actualidad se destaca en el Villarreal, club en el que fue clave en la conquista de la Europa League 2021 al vencer por penales al Manchester United. Pero, el argentino de 30 años no olvida sus raíces y aseguró que su deseo es poder volver al país en el futuro para volver a vestir la camiseta del Pincha y jugar en el nuevo estadio de Uno y 57.

